Экипаж яхтсменов из Владивостока занял первое место в Открытом первенстве Санкт-Петербурга

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. С 27 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге проходило Открытое первенство по парусному спорту среди юношеских команд. Самое большое представительство среди гонщиков на этом первенстве было у Санкт-Петербурга (91 человек) и Москвы (43 человека).