К первым посетителям моста на о. Русский сотрудники ГАИ отнеслись с пониманием

В связи с образовавшимся затором для обеспечения безопасности дорожного движения Управлением ГАИ были высланы три экипажа отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по г. Владивостоку. Инспекторы предупредили автолюбителей об ответственности за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств и напомнили, что штраф за это правонарушение с 1 июля 2012 года составляет две тысячи рублей (Ст. 12.19 ч.4 КоАП РФ).