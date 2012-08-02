Министр - полпред ДФО представит к награде храбрых шестиклассников

21 апреля 2012 года в селе Уська-Орочское на реке Худями провалились под хрупкий лед два первоклассника Леонид Губанов и Тимофей Гончарик. Быстрое течение уносило их под лед. Свидетелями несчастного случая стали двое шестиклассников этой же школы Дмитрий Тонких и Алена Разумовская. Они бросились на помощь к тонущим ребятам, которые к этому времени уже не кричали. Вытащив на берег первоклашек, Дмитрий и Алена накрыли малышей своими куртками, согрели их и вызвали скорую помощь. Благодаря смелым и решительным действиям Дмитрия и Алены дети остались живы.