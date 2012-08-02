На Дальневосточной железной дороге Владивостокского региона - новое назначение

Свою трудовую деятельность на железной дороге Сергей Николаевич начал с должности электромеханика связи Беркакитской дистанции сигнализации и связи Тындинского отделения Байкало-амурской железной дороги. За время своей работы занимал различные должности от начальника участка сигнализации и связи до главного инженера службы автоматики и телемеханики Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»