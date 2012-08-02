На ДВЖД парализована работа станции

Основная причина сложившейся ситуации – сверхнормативное наличие порожнего подвижного состава под погрузку назначением на станцию Сковородино Забайкальской железной дороги. На полигоне Дальневосточной и Забайкальской дорог в настоящее время находится более 4350 порожних вагонов-цистерн назначением Сковородино и 800 цистерн в ожидании оформления по станции Грузовая. Потребное количество не превышает 3-3,5 тыс. вагонов. Общее наличие составляет около 5150 порожних вагонов-цистерн, причем 1900 вагонов брошены на инфраструктуре Забайкальской дороги из-за невостребованности под погрузку.