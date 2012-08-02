На ДВЖД парализована работа станции

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. На станции Хмыловский Дальневосточной железной дороги остановлена выгрузка из-за несвоевременного оформления перевозочных документов.
На Дальневосточной железной дороге сложилась тревожная ситуация с выгрузкой вагонов с сырой нефтью, прибывающих на станцию Хмыловский в адрес ООО «Транснефть-Логистика» с подачей на станцию Грузовая. Объемы выгрузки снижены из-за скопления на путях неоформленных вагонов.
По состоянию на 1 августа 2012 года на станции Грузовая простаивает 800 порожних вагонов в ожидании оформления перевозочных документов. Работа станции парализована. Планируемая выгрузка составляет всего 250 вагонов при норме 720. Сегодня на инфраструктуре Дальневосточной железной дороги из-за неприема станции Грузовая отставлено от движения 8 маршрутов с нефтью на станцию Хмыловский в адрес указанного грузополучателя.
Ежесуточная погрузка по итогу июля 2012 составила 668 вагонов в сутки или 10 маршрутов. Таким образом, при сохранении данных темпов погрузки-выгрузки, каждые сутки на Дальневосточной дороге будет отставляться от движения 6 груженых составов.
Основная причина сложившейся ситуации – сверхнормативное наличие порожнего подвижного состава под погрузку назначением на станцию Сковородино Забайкальской железной дороги. На полигоне Дальневосточной и Забайкальской дорог в настоящее время находится более 4350 порожних вагонов-цистерн назначением Сковородино и 800 цистерн в ожидании оформления по станции Грузовая. Потребное количество не превышает 3-3,5 тыс. вагонов. Общее наличие составляет около 5150 порожних вагонов-цистерн, причем 1900 вагонов брошены на инфраструктуре Забайкальской дороги из-за невостребованности под погрузку.
Решением ситуации могло бы стать оформление вагонов в адреса других станций сети или на отстой на инфраструктуре дорог, однако руководство ОАО «Востокнефтетранс» мер по оформлению вагонов в другие адреса не принимает.
Руководством железной дороги были направлены письма вице–президенту ОАО «АК» Транснефть, генеральному директору ООО «Транснефть-Логистика», руководству ООО «Востокнефтетранс», однако ситуация не меняется.
Для стабилизации обстановки ДВЖД подготовила обращение в ОАО «РЖД» об ограничении погрузки нефти на станцию Хмыловский для ООО «Транснефть-Логистика», сообщили «ЗР» в пресс-центре компании.
«Золотой Рог».