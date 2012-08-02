На Lada Granta поставили «автомат» от Nissan

Первые Lada Granta с «автоматом» уже отправлены дилерам в самые различные регионы страны. Хотя ранее представители завода говорили, что продажа Granta начнется только осенью.
По словам вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Артема ФЕДОСОВА, первые «автоматические» Granta появятся в автосалонах уже через 1-2 недели, а всего же дилерам отправлены примерно 200 (!) таких машин.
«Я ездил на опытных образцах, причем достаточно давно, около года назад, когда только первые-первые испытания начинались. Но этот «автомат», эта коробка, она проверенная. Она стоит и на некоторых аналогах у наших партнеров по альянсу, на некоторых автомобилях Nissan, в том числе и на «Тииде», и на «Алмере», и она ничем не отличается по своей работе от того, как она действует на тех автомобилях. Переключения плавные, без рывков, это полноценный «автомат», - отметил Артем Федосов.
Кстати, недавно «АвтоВАЗ» озвучил цену «автоматической» LadaGranta. Такие машины будут продаваться уже с двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером и 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л. Стоимость Lada Granta с «автоматом» составит 373 200 рублей.
Для сравнения: самую простую Granta с «механикой» можно купить за 259 000 руб., а «богатые» автомобили стоят 297 800 руб. При этом стоит также отметить, что в настоящий момент Granta не оснащается ни АБС, ни кондиционером. Да и подушка безопасности там всего одна...
«Золотой Рог».