На Lada Granta поставили «автомат» от Nissan

«Я ездил на опытных образцах, причем достаточно давно, около года назад, когда только первые-первые испытания начинались. Но этот «автомат», эта коробка, она проверенная. Она стоит и на некоторых аналогах у наших партнеров по альянсу, на некоторых автомобилях Nissan, в том числе и на «Тииде», и на «Алмере», и она ничем не отличается по своей работе от того, как она действует на тех автомобилях. Переключения плавные, без рывков, это полноценный «автомат», - отметил Артем Федосов.