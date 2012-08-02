На очистных Приморья внедряют новую технологию

ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. Монтаж сложного оборудования ведётся в цехе по обработке осадка на НФС в посёлке Штыково. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет ежесуточно экономиться 15 тысяч кубометров воды, используемой для промывки фильтров и контактных осветлителей.
В Штыково расположена крупная насосно-фильтровальная станция, сотрудники которой занимаются подготовкой воды из Артёмовского гидроузла и подают её потребителям Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Вода проходит через каскад фильтров, которые необходимо ежедневно промывать. Для этого используется до 15 тысяч кубических метров воды в сутки. Современные технологии позволяют очищать эту воду и вновь использовать её в рабочем процессе.
Сейчас на территории НФС АГУ завершается создание комплекса, который обеспечит рециклинг промывных вод. Построено здание, в котором уже монтируется специальное оборудование, и 2 подземных резервуара. Промывные воды будут обрабатываться смесью извести и коагулянта, отстаиваться и подаваться на сгустители. На заключительном этапе осадок, обработанный специальным реагентом (флокулянтом) будет обезвоживаться на мощных декантерах и использоваться на полигоне ТБО для захоронения других отходов.
Многократное использование промывных вод – показатель рационального отношения к одному из главных природных ресурсов. Кроме того, отказ от сброса необработанных промывных вод снижает нагрузку на окружающую среду. КГУП «Приморский водоканал» реализует уже несколько проектов экологической направленности. Самые значимые из них – это строительство канализационных очистных сооружений для Владивостока.
«Золотой Рог».