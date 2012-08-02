На очистных Приморья внедряют новую технологию

В Штыково расположена крупная насосно-фильтровальная станция, сотрудники которой занимаются подготовкой воды из Артёмовского гидроузла и подают её потребителям Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Вода проходит через каскад фильтров, которые необходимо ежедневно промывать. Для этого используется до 15 тысяч кубических метров воды в сутки. Современные технологии позволяют очищать эту воду и вновь использовать её в рабочем процессе.