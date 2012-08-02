На саммите АТЭС во Владивостоке у сотрудников консульств могут возникнуть проблемы со связью

Однако немаловажным остается вопрос о способах ориентации иностранных гостей во Владивостоке. Установленные не так давно щиты с обозначением улиц на английском транслите если и облегчат жизнь приезжим, то ненамного. Именно поэтому специалисты настояли, чтобы специально для саммита АТЭС и последующих крупных международных мероприятий компания Garmin адаптировала карту Приморского края для англоязычных пользователей. Ранее у иностранцев возникали проблемы в использовании навигаторов, так как названия улиц в Приморском крае были только на русском языке. Кстати, теперь на английском языке функционирует поиск адресов объектов: ресторанов, гостиниц, магазинов и других интересных для гостей города мест.