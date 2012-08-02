Новые иностранные преподаватели приняты на работу в ДВФУ

Членам комиссии представили кандидатов на работу в ДВФУ в рамках реализации новых международных образовательных программ. Все представленные кандидатуры успешно прошли отбор и в новом учебном году уже начнут вести занятия по своему профилю. В их числе – Филипп Бонэ из Франции, Нельсон Арсинигас из Аргентины, Дмитриос Софианополос из Греции, Рольф Гобитс из Великобритании, Чарльз Шлингер и Стефани Плант из США.