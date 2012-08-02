Новые иностранные преподаватели приняты на работу в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Очередное заседание конкурсной комиссии по приему на работу преподавателей из ведущих учебных и исследовательских центров мира прошло в Дальневосточном федеральном университете.
Членам комиссии представили кандидатов на работу в ДВФУ в рамках реализации новых международных образовательных программ. Все представленные кандидатуры успешно прошли отбор и в новом учебном году уже начнут вести занятия по своему профилю. В их числе – Филипп Бонэ из Франции, Нельсон Арсинигас из Аргентины, Дмитриос Софианополос из Греции, Рольф Гобитс из Великобритании, Чарльз Шлингер и Стефани Плант из США.
Отметим, Чарльз Шлингер и Дмитриос Софианополос будут заниматься реализацией международной образовательной программы «Шельфовое и прибрежное строительство» в Инженерной школе ДВФУ. По словам сотрудников федерального университета, греческая школа механики по праву считается одной из лучших в мире.
А известный английский фотограф Рольф Гобитс будет вести преподавательскую деятельность по международной образовательной программе «Графический дизайн». В числе клиентов Гобитса такие известные мировые бренды, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, General Motors, Nissan, Volvo, Citroen, Renault, Mazda, Apple, British Airways, Marriott Hotels, Cosmopolitan и многие другие.
Кроме того, Рольф Гобитс планирует организовать в ДВФУ учебно-производственный фотографический центр арт-медиа дизайна, установить международные связи и программы с аналогичными подразделениями наиболее престижных университетов мира. Также английский фотограф займется повышением квалификации преподавателей университета в области новейших тенденций мирового современного искусства, организацией участия ДВФУ в самых престижных мировых конкурсах фотографии и проведением Дальневосточного конкурса фотомастерства на базе университета.
Всего заявки на работу на новых международных образовательных программах ДВФУ направили более 200 кандидатов. Все они - выпускники престижных университетов, известных во всем мире.
«Золотой Рог».