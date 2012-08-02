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Обычный сыр может защитить от диабета

2 августа 2012, 21:11
Съедая в день всего два кусочка сыра, можно сократить риск развития диабета 2 типа, во многом связанного с лишним весом, на 12%.

Съедая в день всего два кусочка сыра, можно сократить риск развития диабета 2 типа, во многом связанного с лишним весом, на 12%, сообщает The Daily Mail. Секрет кроется в ферментации сыра.

Британские и голландские специалисты изучили рацион 16800 здоровых людей и 12400 диабетиков. Оказалось, люди, в день потреблявшие минимум 55 граммов сыра, на 12% реже сталкивались с диабетом. Кстати, аналогичное статистическое снижение наблюдалось, когда человек потреблял по 55 граммов йогурта.

Пробиотические культуры, содержащиеся в молочных продуктах, снижают холестерин и способствуют выработке полезных соединений. Плюс, молоко, сыр, йогурт богаты витамином D, кальцием, магнием. Но специалисты не рекомендуют переходить исключительно на молочный рацион - питаться надо сбалансированно, а не концентрировать внимание на отдельных продуктах.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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