Обычный сыр может защитить от диабета

Британские и голландские специалисты изучили рацион 16800 здоровых людей и 12400 диабетиков. Оказалось, люди, в день потреблявшие минимум 55 граммов сыра, на 12% реже сталкивались с диабетом. Кстати, аналогичное статистическое снижение наблюдалось, когда человек потреблял по 55 граммов йогурта.