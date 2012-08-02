Олимпиада-2012: О, спорт, ты что?

Так что же произошло с фееричным шоу, некогда заставляющим целые страны замирать у экранов телевизоров, а миллионы людей злиться от досады и плакать от радости? Да все очень просто. И это не выводы моего импровизированного социсследования, а сугубо научные выкладки. Оказалось, что Олимпиады уже давно в целом стремительно теряют рейтинги, уступая место более, скажем так, индивидуальным интересам. И тут дело даже не в работе. Ведь как у нас было раньше? Два канала, смотри - не хочу! Вот и смотрели всей страной Олимпиаду, «В гостях у сказки» или фильм про Штирлица. А теперь - другое дело. 150 телеканалов! (Или сколько там?) Хочешь - крутой детектив, хочешь - индийскую киножвачку, хочешь - самый диковинный вид спорта, а хочешь - про то, как птички, пардон, размножаются. Палец устает кнопки нажимать.