Определены барьеры, мешающие туризму Дальнего Востока

Назвав на совещании в Хабаровске Россию и, в частности, Дальний Восток, перспективным туристическим рынком, министры стран - участниц АТЭС сошлись во мнении, что для раскрытия его потенциала необходимо преодолеть целый ряд барьеров - прежде всего упростить визовый режим и расширить сеть прямых авиационных маршрутов.
В обсуждении проблемных вопросов туристической отрасли и возможных путей их решения приняли участие представители 21 страны, в том числе семь министров туризма. Как сообщил руководитель федерального агентства по туризму России Александр РАДЬКОВ, на совещании шла речь об облегчении барьеров для путешествий, а именно - упрощении визовых режимов, снижении налогов, связанных с авиаперевозками, повышении безопасности туристов, развитии новых авиационных направлений.
- АТЭС – это около 2/3 мирового экономического роста, 54% глобального ВВП, 44% оборота международной торговли и 40% мирового потока туристов. Вклад туристической индустрии в экономическое благополучие стран АТР трудно переоценить, поэтому вопросы туризма постоянно находятся в центре внимания АТЭС, - отметил Александр Радьков. - Возможно, как ни в какой другой отрасли здесь интересы экономик АТЭС максимально совпадают.
Также глава Ростуризма подчеркнул, что туристическая отрасль наиболее эффективно противостоит кризисным явлениям, по сравнению с другими секторами экономики, и быстро восстанавливается. Поэтому для многих стран, испытывающих сложности в экономической сфере, именно туризм может явиться палочкой-выручалочкой, считает Александр Радьков.
Согласились с этим и другие участники встречи. Более того, представители некоторых стран уже в ходе заседания выразили готовность активно развивать туристический обмен с Россией как с одним из наиболее перспективных рынков данной отрасли.
Так, важной частью министерского совещания стало подписание соглашения между Россией и Мексикой о взаимном обмене туристами.
Обсудив с главой Ростуризма вопрос об упрощении визового режима между странами, Глория Гевара Мансо отметила, что Мексика в данном отношении уже сделала большой шаг вперед: сегодня россияне могут получить мексиканскую визу через Интернет всего за 24 часа. По словам министра, благодаря этому «за первое полугодие 2012 года количество туристов приезжающих в Мексику, увеличилось на 74%».
В то же время мексиканская сторона уверена, что более интенсивному росту туристического потока препятствует слабо развитое авиационное сообщение – прежде всего, отсутствие чартерных рейсов.
- Совместными усилиями нам необходимо развивать маршрутную сеть, увеличивать число рейсов, формировать новые направления – не только из Мексики в Москву или Санкт-Петербург, но и другие города – в том числе дальневосточные. Тогда наши страны станут намного ближе, - считает Глория Гевара Мансо.
Министр туризма Малайзии Дато Сери Доктор Анг ЕН ЕН, в свою очередь, также назвала отсутствие чартеров одной из основных причин неразвитости обмена туристами между Россией и Малайзией. По ее мнению, тропические страны очень привлекают россиян, поэтому граждане РФ – «одна из главных целевых аудиторий министерства туризма Малайзии».
- Сейчас мы ведем переговоры с такими компаниями, как «Пегас» и «S7» о том, чтобы провести чартерные рейсы из России в Малайзию, - говорит Дато Сери Доктор Анг Ен Ен. – Существуют перспективы и для того, чтобы малазийцы также приезжали в Россию, однако России нужно активнее рекламировать свои туристические возможности, т. к. если многие малазийцы знают сегодня только о Москве и совсем мало – о Санкт-Петербурге, то что уж говорить о Владивостоке и Дальнем Востоке? Малазийцы совсем не знают Россию, так же, как и русские не знают Малайзию.
Интерес к увеличению туристического потока из России проявили также делегаты из Китая и США. Так, глава государственного управления по делам туризма КНР Шао ЦИВЭЙ выразил намерение усиливать туристический маркетинг на Дальнем Востоке, а генеральный консул США во Владивостоке Сильвия РИД КУРРАН заявила о продлении безвизового режима для российских туристов, приезжающих отдыхать на о. Гуам. Кроме того, по ее словам, процесс получения американских туристических виз для россиян должен упроститься уже до конца текущего года.
- Хотелось бы, чтобы в российских гостиницах и на транспортных сообщениях были переводчики с японского или хотя бы люди, знающие английский язык на высоком уровне. Также не везде есть доступ в Интернет через Wi-Fi, с помощью которого можно было бы использовать онлайн-переводчик, - отмечает Шимура Тадаши. - Решение этих вопросов будет способствовать увеличению туристического потока из Японии в Россию.
Итогом министерского совещания стало подписание Хабаровской декларации, включившей в себя рекомендации по облегчению условий развития туристической отрасли в целях укрепления экономик стран АТР. Приоритетные направления работы на ближайшую перспективу нашли отражение в стратегическом плане АТЭС в области туризма на 2012-2015 годы, также одобренном министрами.
- Страны-участницы АТЭС абсолютно разные – как по размеру, так и по уровню развития экономик. Не всегда бывает просто найти компромисс, но опыт показывает, что по каждому вопросу с экономиками стран можно договориться, - отметил Исполнительный директор Секретариата АТЭС Мухамад Нур ЯКОБ.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, в свою очередь, выразил надежду на то, что проведение столь серьезного мероприятия по вопросам туризма именно в Хабаровске станет хорошим импульсом для развития туризма в крае.
- Потенциал для развития туризма у нас, несомненно, есть. Другое дело, что мы пока не можем использовать его на полную мощность, - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».