Определены барьеры, мешающие туризму Дальнего Востока

- Сейчас мы ведем переговоры с такими компаниями, как «Пегас» и «S7» о том, чтобы провести чартерные рейсы из России в Малайзию, - говорит Дато Сери Доктор Анг Ен Ен. – Существуют перспективы и для того, чтобы малазийцы также приезжали в Россию, однако России нужно активнее рекламировать свои туристические возможности, т. к. если многие малазийцы знают сегодня только о Москве и совсем мало – о Санкт-Петербурге, то что уж говорить о Владивостоке и Дальнем Востоке? Малазийцы совсем не знают Россию, так же, как и русские не знают Малайзию.