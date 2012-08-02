Птицы предпочитают пачкать красные автомобили

На втором и третьем местах по популярности среди пернатых расположились синие (14%) и черные (11%) машины. Меньший интерес у птиц вызывают белые (7%), а также серые и серебристые (3%) автомобили. Реже всего птицы пачкают зеленые машины (1%). Также эксперты выяснили, что лишь 17% опрошенных автолюбителей немедленно стирают испражнения. 20% респондентов сообщили, что принимают меры по чистке в течение нескольких дней. А большинство (55%) ждут следующей мойки автомобиля.