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Птицы предпочитают пачкать красные автомобили

2 августа 2012, 21:44
Автомобили красного цвета имеют больше всего шансов быть помеченными птицами.

Автомобили красного цвета имеют больше всего шансов быть помеченными птицами, утверждает исследование, проведенное торговой сетью Halfords. Как сообщает РБКdaily со ссылкой на Autoblog, красные автомобили были помечены птицами в 18 % случаев.

На втором и третьем местах по популярности среди пернатых расположились синие (14%) и черные (11%) машины. Меньший интерес у птиц вызывают белые (7%), а также серые и серебристые (3%) автомобили. Реже всего птицы пачкают зеленые машины (1%). Также эксперты выяснили, что лишь 17% опрошенных автолюбителей немедленно стирают испражнения. 20% респондентов сообщили, что принимают меры по чистке в течение нескольких дней. А большинство (55%) ждут следующей мойки автомобиля.

Есть и такие автовладельцы, которые ничего не предпринимают (8%). Отметим, что птичий помет опасен для кузова автомобиля, поэтому следует смывать его сразу же. Испражнения птиц, питающихся зерновыми и злаками, наиболее вредны для машин. Для автомобилистов голуби представляют большую опасность, чем чайки.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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