Стали известны примерные сроки открытия гостиниц "Хаятт" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ZRPRESS. Первая из двух 5-звездочных гостиниц, возведенных во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012, будет передана оператору ориентировочно в октябре 2012 года, полноценное открытие (grand opening) намечено на апрель 2013 года. Речь идет о Hyatt Vladivostok, Burny.