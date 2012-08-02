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Судебные приставы Владивостока наложили арест на строительный кран

2 августа 2012, 13:34
Компания имеет задолженности по страховым взносам, налогам, пенсионным выплатам почти на 3 млн рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Судебными приставами Ленинского района г. Владивостока наложен арест на кран, принадлежащий строительной компании «К», которая имеет задолженности по страховым взносам, налогам, пенсионным выплатам.

В отношении компании-должника в отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании суммы задолженности на сумму 2 млн. 875 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что в собственности должника имеется кран марки KOBELCO, который находится на о. Русский. В целях исполнения требований исполнительных документов судебными приставами-исполнителями принято решение о наложении ареста на данное имущество.

Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, то будет произведена оценка арестованного имущества и в дальнейшем оно будет реализовано, а средства, полученные от его продажи, будут перечислены в счет погашения долга.

«Золотой Рог».

#Новости#Строительство#Владивосток#Происшествия
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