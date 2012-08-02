Судебные приставы Владивостока наложили арест на строительный кран

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Судебными приставами Ленинского района г. Владивостока наложен арест на кран, принадлежащий строительной компании «К», которая имеет задолженности по страховым взносам, налогам, пенсионным выплатам.
В отношении компании-должника в отделе судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании суммы задолженности на сумму 2 млн. 875 тыс. рублей.
В ходе розыскных мероприятий было установлено, что в собственности должника имеется кран марки KOBELCO, который находится на о. Русский. В целях исполнения требований исполнительных документов судебными приставами-исполнителями принято решение о наложении ареста на данное имущество.
Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, то будет произведена оценка арестованного имущества и в дальнейшем оно будет реализовано, а средства, полученные от его продажи, будут перечислены в счет погашения долга.
«Золотой Рог».