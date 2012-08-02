Техасец вернул автомобиль, угнанный 42 года назад

Рассел сразу же обратился к продавцу: «Не хочу показаться грубым, но вы продаете украденный автомобиль». Однако владелец автосалона в Лос-Анджелесе ответил, что этого не может быть - машина куплена у человека, который сказал, что приобрел ее в 1970 году. После этого дилер предложил купить авто за 24 тысячи долларов.