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Техасец вернул автомобиль, угнанный 42 года назад

2 августа 2012, 21:00
Владелец случайно увидел на электронном аукционе eBay объявление о продаже своего уже раритетного автомобиля.

66-летний Боб РАССЕЛ случайно увидел на электронном аукционе eBay объявление о продаже автомобиля Austin-Healey 3000 1967 года выпуска, который у него украли в 1970 году. Спорткар продавали за 19 700 долларов.

Рассел сразу же обратился к продавцу: «Не хочу показаться грубым, но вы продаете украденный автомобиль». Однако владелец автосалона в Лос-Анджелесе ответил, что этого не может быть - машина куплена у человека, который сказал, что приобрел ее в 1970 году. После этого дилер предложил купить авто за 24 тысячи долларов.

По идентификационному номеру (VIN) Рассел убедился, что Austin-Healey действительно принадлежит ему, и обратился в полицию, предоставив копию заявления об угоне. Полиция вскоре вернула автомобиль владельцу.

По словам Рассела, он планирует полностью отреставрировать авто. «Она до сих пор на ходу, но тормоза работают плохо, - сказал он. - Мы вернем машине первоначальный блеск».

После ремонта стоимость раритетного спорткара может достичь 50 тысяч долларов.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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