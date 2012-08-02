Тренд недели: В ожидании новых денег

На этом фоне благополучно закончился июль, который в результате оказался весьма волатильным, и теперь наступает август, от которого многие участники ждут медвежьего рычания, основываясь в основном на историческом опыте этого месяца. На наш взгляд, ситуация на август весьма неопределенная и хотелось бы, что бы ФРС по итогам текущего заседания хоть что-нибудь из себя выдавил, а не ограничился заявлениями, который мы слышим уже полтора года. Если этого не произойдет, то август может стать волатильным месяцем с часто меняющимися трендами.