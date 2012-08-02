В Приморье перед судом предстанет соцработник

ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей отделением КГКУ СО «Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос», обвиняемой в мошенничестве, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, заведующая незаконно взимала денежные средства за услуги по прохождению курса медико-социальной реабилитации с родителей детей, которым оказывалась данная услуга. При этом в соответствии с уставом реабилитационного центра такое лечение должно было предоставляться бесплатно.
Вводя родителей в заблуждение о возмездности оказываемой услуги, в общей сложности было похищено 22,5 тыс. рублей.
31 июля 2012 года прокуратурой г. Находки уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Следует отметить, что данное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщила «ЗР» Елена ТЕЛЕГИНА, старший помощник прокурора края.
«Золотой Рог».