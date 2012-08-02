В Приморье перед судом предстанет соцработник

По версии следствия, заведующая незаконно взимала денежные средства за услуги по прохождению курса медико-социальной реабилитации с родителей детей, которым оказывалась данная услуга. При этом в соответствии с уставом реабилитационного центра такое лечение должно было предоставляться бесплатно.