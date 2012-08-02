zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье перед судом предстанет соцработник

2 августа 2012, 16:06
Заведующей отделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Находке инкриминируют мошенничество.

ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей отделением КГКУ СО «Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос», обвиняемой в мошенничестве, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, заведующая незаконно взимала денежные средства за услуги по прохождению курса медико-социальной реабилитации с родителей детей, которым оказывалась данная услуга. При этом в соответствии с уставом реабилитационного центра такое лечение должно было предоставляться бесплатно.

Вводя родителей в заблуждение о возмездности оказываемой услуги, в общей сложности было похищено 22,5 тыс. рублей.

31 июля 2012 года прокуратурой г. Находки уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Следует отметить, что данное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщила «ЗР» Елена ТЕЛЕГИНА, старший помощник прокурора края.

«Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56