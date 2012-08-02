В Приморье развернулась настоящая битва за наведение порядка в коридорах ГИБДД

Суть всех требований руководителей АНИК - вернуть преференции, а именно, выделенные дни для сдачи экзамена. Никакой заботой о курсантах здесь и не пахнет. За свою 15-летнюю историю автошкола АНИК выстроила особые отношения с ГИБДД. «АНИК» не раз выступал спонсором структуры, приобретая для нее разного рода технику. Особые отношения стали брендом компании, ее руководители без тени сомнения позиционировали школу как предприятие, где не только обучают вождению, но и где реально гарантируют получение заветного водительского удостоверения. Отдельные рекламные продукты автошколы «АНИК» обещали обучить мастерству вождения всего за две недели, и вообще можно было учиться экстерном. Компания так продвинулась в лоббировании своих бизнес-интересов, что добилась закрепления отдельного дня в экзаменационном подразделении. В отдельные годы доход автошкол составлял порядка 250 миллионов рублей в год. Поэтому бизнесмен Александр Николаев, отлично понимает, что для его компаний, выделенный день вновь трансформируется в «живые» деньги. И в этой борьбе сотни миллионов, вряд ли ему есть дело до курсантов других автошкол.