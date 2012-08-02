В Приморье развернулась настоящая битва за наведение порядка в коридорах ГИБДД

Почти месяц прошел с момента назначения нового руководителя ГИБДД Приморского края. Напомним, что вначале Олега Зубакина представили личному составу как начальника, затем пресс-служба ведомства распространила заявление о том, что Зубакин всего лишь «прикомандирован» присматривать за приморскими гаишниками. Эту информацию подтвердил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, после чего 4 июля прикомандированный хабаровчанин все-таки переквалифицировался в главного краевого «гаишника». Сегодня, как и предполагал «ЗР», новый начальник оказался втянутым в целый ряд конфликтов интересов.
Конфликт между крупными автошколами и руководством краевого ГИБДД продолжается. Как стало известно «ЗР», руководство Приморской ассоциации автошкол, включающая в себя всего три автошколы, близки к председателю правления и директору Автошколы «АНИК» Александру НИКОЛАЕВУ, являющемуся председателем данной ассоциации, продолжает настаивать на выделении им «отдельного дня» в экзаменационном отделе ГИБДД. Помогает им в этой борьбе бывший автодиллер, а ныне представитель Национального общественного комитета по противодействию коррупции Николай ЧЕРЕНТАЕВ.
На прошлой неделе «антикоррупционер» Черентаев заявил через СМИ, что он уже подал исковое заявление о защите чести и достоинства во Фрунзенский суд Владивостока. По неофициальным источникам стало известно, что ответчиком выступит должностное лицо пресс-службы УМВД по Приморскому краю Ирина СЫРОВА.
По мнению бизнесмена Черентаева, полицейские не совсем верно трактовали его послужной список. Напомним, что представитель Национального общественного комитета по противодействию коррупции сам является активным участником автобизнеса по-приморски. По данным полицейских, в период 2005-2007 годов Николай Черентаев при оформлении автотранспорта 27 раз использовал подложные доверенности. В девяти случаях возбуждены уголовные дела. Выявлено два факта предоставления ПТС, имеющих признаки подделки. Кроме того, гражданин Черентаев оформил более восьмисот восьмидесяти машин, из них на шестистах пятидесяти трех произведена замена агрегатов.
Примечательно, что господин Черентаев и не отрицает, что он подавал документы на оформление конструкторов и распилов. Поисковик в интернете на соответствующий запрос до сих пор выдает рекламу услуг по оформлению конструкторов, в которой в качестве контактного лица указан Черентаев Николай Михайлович. Номер телефона в рекламе тот же самый, что и на сайте Национального общественного комитета по противодействию коррупции.
Автодилер неслучайно утаивал эту информацию от общественности. Как бы отнеслась к этому общественность, если бы на сайте Национального общественного комитета по противодействию коррупции в разделе «биография руководителя» было бы рассказано о том, как он совершал уголовно наказуемые деяния. Неслучайно в период с 2000 по 2010 годы вообще не фигурирует в автобиографии, а ведь именно в эти годы, бывший сотрудник силовых структур стал активно зарабатывать первые миллионы на оформлении конструкторов и распилов.
Переквалификация милиционера в бизнесмена произошла после заката карьеры в органах правопорядка. 31.05.1999, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением собственной безопасности УВД ПК и Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Черентаев Н.М. был задержан за совершение неправомерных действий в отношении бизнесмена Ф. По материалам УСБ УВД по ПК, в отношении Черентаева Н.М. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст 285 УК РФ(использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы), п. «А», «Д» ч.2 ст 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). В 2000 году гражданин ЧЕРЕНТАЕВ был признан виновным и приговорен советским районным судом к четырем с половиной годам лишения свободы условно. Правда, в мае того же года освобожден от наказания на основании амнистии.
Примечательно, что в биографии Черентаева совсем недавно появилось еще одно уголовное дело. Как оказалось, борец с коррупцией ездил на угнанном авто. Следователи обнаружили, что у джипа были перебиты номера кузова и агрегатов. Недавно угнанный Toyota Land Cruiser вернули владельцу - жителю Санкт-Петербурга. Говорят, что владелец джипа очень был удивлен, когда узнал, что на его машине ездил человек, который возглавлял общественную организацию с таким громким названием.
Именно вывеска антикоррупционного комитета дает возможность Черентаеву сегодня поливать грязью всю приморскую полицию. Ведь сам борец с коррупцией заявлял, что дело «заказное» и связано с тем, что возглавляемая им организация якобы имеет большой «компромат» на сотрудников полиции Владивостока и Приморья.
Суть всех требований руководителей АНИК - вернуть преференции, а именно, выделенные дни для сдачи экзамена. Никакой заботой о курсантах здесь и не пахнет. За свою 15-летнюю историю автошкола АНИК выстроила особые отношения с ГИБДД. «АНИК» не раз выступал спонсором структуры, приобретая для нее разного рода технику. Особые отношения стали брендом компании, ее руководители без тени сомнения позиционировали школу как предприятие, где не только обучают вождению, но и где реально гарантируют получение заветного водительского удостоверения. Отдельные рекламные продукты автошколы «АНИК» обещали обучить мастерству вождения всего за две недели, и вообще можно было учиться экстерном. Компания так продвинулась в лоббировании своих бизнес-интересов, что добилась закрепления отдельного дня в экзаменационном подразделении. В отдельные годы доход автошкол составлял порядка 250 миллионов рублей в год. Поэтому бизнесмен Александр Николаев, отлично понимает, что для его компаний, выделенный день вновь трансформируется в «живые» деньги. И в этой борьбе сотни миллионов, вряд ли ему есть дело до курсантов других автошкол.
«В нашей ассоциации более 100 автошкол, - рассказывает председатель ассоциации автошкол Приморья «Альтернатива» Леонид РАЖЕВ. – Все имеют одинаковые права, и никто не хочет, чтобы у отдельной компании были преференции. Более того, именно обращение в ФАС повлекло за собой отмену графика, который разработало ГИБДД. Сегодняшние очереди в экзаменационном отделе создало руководство Приморской ассоциации автошкол. Сегодня оно жалуется на очереди, которые оно само и создало».
В том, что в крае сразу две ассоциации автошкол, - тоже ничего удивительного. Как и то, что в одной 3 автошколы, а в другой - более 100. Карманная ассоциация и карманный антикоррупционный комитет - мощный таран для лоббирования интересов своего бизнеса. Сегодня Черентаев открыто бравирует письмами, которые в 2010 году депутаты Государственной Думы направили в Приморье.
В них сказано, что во Владивостоке открывается представительство комитета по адресу улица Пушкинская, 51, и Николай Черентаев является его руководителем. Эти письма получили начальник УМВД края Андрей Николаев, губернатор Приморья Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, прокурор края Юрий Хохлов и глава УФСБ края Александр Вяткин.
Однако сегодня руководство комитета в Москве уже заявило о том, что тщательно будет разбираться с фигурой местного представителя. Второй лоббист, в лице руководителя автошколы «АНИК», активно ищет личного контакта с Олегом Зубакиным. Видимо, есть что предложить...
Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».