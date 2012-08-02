В Приморье участковые уполномоченные встретились с жителями

ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. Очередная рабочая встреча граждан и участковых уполномоченных полиции прошла в здании Центра культуры и досуга села Вольно-Надеждинское. На вопросы граждан ответили ркуоводители полиции Александр Кривцов и Дмитрий Ельцов, начальник ОУУП и ПДН майор полиции Вадим Галузо, и.о. начальника ГИБДД майор полиции Константин Тарасенко, командир ОВ ППС майор полиции Константин Варзарь.
Во время подобных встреч граждане имеют возможность не только узнать о криминальной обстановке на территории своего района, но и задать все интересующие их вопросы руководителям служб и подразделений ОМВД, обсудить свои проблемы, при необходимости – пожаловаться на тех сотрудников, которые недобросовестно относятся к исполнению служебных обязанностей.
Начальник полиции Александр Кривцов рассказал о состоянии оперативной обстановки в Надеждинском сельском поселении, о количестве преступлений, совершенных в населенных пунктах поселения, а также о мерах, предпринимаемых ОМВД в целях их раскрытия и профилактики.
На встрече был поднят вопрос о сохранности личного автотранспорта. Александр Кривцов еще раз напомнил, что придомовые территории и неохраняемые парковки не являются залогом сохранности автомобилей.
Некоторые из пришедших на встречу выразили беспокойство поведением шумных соседей, регулярно распивающих спиртные напитки в подъездах или во дворах домов. Руководитель надеждинским ОМВД посоветовал, куда в этом случае стоит обратиться и заверил, что каждое поступившее заявление, жалобу и даже предложение и пожелание участковый уполномоченный полиции обязательно рассмотрит и примет все необходимые меры для того, чтобы у жителей Надеждинского района стало меньше поводов для беспокойства.
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции Вадим Галузо также напомнил гражданам, что они могут задать любые интересующие вопросы, придя на Центральную площадь, где каждую пятницу для встреч с гражданами с 11 до 15 часов дежурят сотрудники его подразделения.
«Золотой Рог».