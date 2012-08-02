В Приморье участковые уполномоченные встретились с жителями

Некоторые из пришедших на встречу выразили беспокойство поведением шумных соседей, регулярно распивающих спиртные напитки в подъездах или во дворах домов. Руководитель надеждинским ОМВД посоветовал, куда в этом случае стоит обратиться и заверил, что каждое поступившее заявление, жалобу и даже предложение и пожелание участковый уполномоченный полиции обязательно рассмотрит и примет все необходимые меры для того, чтобы у жителей Надеждинского района стало меньше поводов для беспокойства.