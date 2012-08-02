Владивостокский ФК «Луч-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России

В итоге судьбу путевки в 1/64 финала пришлось решать в серии послематчевых пенальти, а это всегда лотерея. После первых четырех ударов счет на табло не изменился: Денис Книга блестяще отразил удары Романа КУКЛИНА и Сергея ВИНОГРАДОВА (второй раз, после того как справился с ударом в основное время), а Андрей КОНДРАТЮК – Дмитрия Маскаева и Руслана Коряна. Распечатать ворота удалось лишь с 5-ой попытки - Муртази ААХВЕРДОВ переиграл Книгу, а Денис Павлов сравнял счет – 1:1. После того как голкипер «Луча-Энергия» отразил очередной удар хозяев, Сергей Колычев впервые вывел нашу команду вперед –2:1. Но Вадим Хинчагов свою попытку исполнил безупречно и вновь сравнял счет – 2:2.