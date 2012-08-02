Во Владивосток завезли ещё три центнера зараженных фруктов

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Приморской транспортной прокуратурой и Россельхознадзором исключено из оборота более трёх центнеров винограда, яблок и груш, заражённых восточной плодожоркой и повиликами. Продукция была обнаружена в почтово-багажном железнодорожном вагоне, прибывшем во Владивосток из Новосибирска.
Так, по результатам контрольно-надзорного мероприятия, проведённого по требованию Приморской транспортной прокуратуры, сотрудниками Россельхознадзора в одном из почтовых багажных железнодорожных вагонов, прибывших из Новосибирской области с плодоовощной продукцией, выращенной, согласно представленных документов в Узбекистане и Азербайджане, проверяющими было обнаружено 3,4 центнера яблок, груш и винограда, заражённых карантинными объектами, имеющими для Российской Федерации карантинный статус.
Как показали проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» лабораторные исследования, 10 килограммов винограда заражены повиликами, это сорное растение, а 330 килограммов груш и яблок гусеницами восточной плодожорки. Общая стоимость заражённой партии составляет порядка 50 тысяч рублей.
По информации специалистов карантина растений, восточная плодожорка в странах её распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур. В Европе этот вид повреждает до 90 % плодов и побегов персика, до 50 % плодов груш. В Китае этот вредитель уничтожает до 50 % урожая груш.
Сорняки рода Повилик поражают такие виды сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Приморье, как свекла, лук, морковь, картофель. поражаются и другие виды растений. Повилики способны нанести огромный ущерб сельскому хозяйству. Не имея способности адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питательные вещества на свету, они живут за счёт растения-хозяина. Стебли повилики обвивают растение и присасываются к нему специальными выростами-гаусториями. Поражённые повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. При этом снижается не только урожайность, но ухудшается и качество продукции, сообщили «ЗР» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
«Золотой Рог».