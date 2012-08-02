Во Владивосток завезли ещё три центнера зараженных фруктов

Сорняки рода Повилик поражают такие виды сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Приморье, как свекла, лук, морковь, картофель. поражаются и другие виды растений. Повилики способны нанести огромный ущерб сельскому хозяйству. Не имея способности адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питательные вещества на свету, они живут за счёт растения-хозяина. Стебли повилики обвивают растение и присасываются к нему специальными выростами-гаусториями. Поражённые повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. При этом снижается не только урожайность, но ухудшается и качество продукции, сообщили «ЗР» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.