Во Владивостоке пройдет первенство города по автозвуку

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. В предстоящую субботу, 4 августа, на пляже бухты Лазурной (площадка № 3) состоится открытое первенство города по автозвуку.
Как сообщили организаторы, по предварительным данным будет представлено порядка 50 автомобилей из различных городов и районов Приморского и Хабаровского краёв.
В рамках соревнований будут оценены акустические и мультимедийные системы, звуковое давление, тюнинг в категориях: «качество звучания», «звуковое давление», «мультимедиа», и многое другое.
Зрителей ждет шоу-программа с конкурсами и ценными призами.
Церемония открытия соревнований в 11 часов.
«Золотой Рог».