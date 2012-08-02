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Во Владивостоке пройдет первенство города по автозвуку

2 августа 2012, 15:53
В предстоящую субботу, 4 августа, на пляже бухты Лазурной (площадка № 3) состоится открытое первенство города по автозвуку.

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. В предстоящую субботу, 4 августа, на пляже бухты Лазурной (площадка № 3) состоится открытое первенство города по автозвуку.

Как сообщили организаторы, по предварительным данным будет представлено порядка 50 автомобилей из различных городов и районов Приморского и Хабаровского краёв.

В рамках соревнований будут оценены акустические и мультимедийные системы, звуковое давление, тюнинг в категориях: «качество звучания», «звуковое давление», «мультимедиа», и многое другое.

Зрителей ждет шоу-программа с конкурсами и ценными призами.

Церемония открытия соревнований в 11 часов.

«Золотой Рог».

#Новости#Творческий город#Владивосток#Общество
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