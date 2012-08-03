Частные школы Хабаровского края получат бюджетную поддержку

ХАБАРОВСК, 3 августа, ZRPRESS. Частные общеобразовательные школы Хабаровского края до конца года получат 15 млн рублей в виде единовременных субсидий из краевого бюджета. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор края Вячеслав ШПОРТ.
По данным пресс-службы краевого правительства, предоставление субсидий будет осуществляться на основании соглашений, заключенных между министерством образования и науки Хабаровского края и частными общеобразовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы. Важным условием для участия в программе субсидирования является прохождение школой государственной аккредитации.
Размер субсидий для каждой школы будет определяться исходя из нормативов подушевого финансирования. Контроль за использованием целевых средств будет осуществлять министерство образования и науки Хабаровского края.
- Если раньше частные школы выживали только за счет родительской платы, то теперь они получат хорошее подспорье – средства на заработную плату педагогов, приобретение учебников и учебных пособий, – отметила начальник управления общего образования краевого минобрнауки Виктория ХЛЕБНИКОВА.
Всего на территории края сегодня действует шесть негосударственных общеобразовательных школ – одна из них находится в Комсомольске-на-Амуре, остальные – в Хабаровске. Значительного увеличения количества частных школ в связи с открытием бюджетного финансирования в министерстве образования и науки не прогнозируют.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».