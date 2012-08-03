Частные школы Хабаровского края получат бюджетную поддержку

Всего на территории края сегодня действует шесть негосударственных общеобразовательных школ – одна из них находится в Комсомольске-на-Амуре, остальные – в Хабаровске. Значительного увеличения количества частных школ в связи с открытием бюджетного финансирования в министерстве образования и науки не прогнозируют.