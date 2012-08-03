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Частные школы Хабаровского края получат бюджетную поддержку

3 августа 2012, 18:13
Частные общеобразовательные школы Хабаровского края до конца года получат 15 млн рублей в виде единовременных субсидий из краевого бюджета.

ХАБАРОВСК, 3 августа, ZRPRESS. Частные общеобразовательные школы Хабаровского края до конца года получат 15 млн рублей в виде единовременных субсидий из краевого бюджета. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор края Вячеслав ШПОРТ.

По данным пресс-службы краевого правительства, предоставление субсидий будет осуществляться на основании соглашений, заключенных между министерством образования и науки Хабаровского края и частными общеобразовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы. Важным условием для участия в программе субсидирования является прохождение школой государственной аккредитации.

Размер субсидий для каждой школы будет определяться исходя из нормативов подушевого финансирования. Контроль за использованием целевых средств будет осуществлять министерство образования и науки Хабаровского края.

- Если раньше частные школы выживали только за счет родительской платы, то теперь они получат хорошее подспорье – средства на заработную плату педагогов, приобретение учебников и учебных пособий, – отметила начальник управления общего образования краевого минобрнауки Виктория ХЛЕБНИКОВА.

Всего на территории края сегодня действует шесть негосударственных общеобразовательных школ – одна из них находится в Комсомольске-на-Амуре, остальные – в Хабаровске. Значительного увеличения количества частных школ в связи с открытием бюджетного финансирования в министерстве образования и науки не прогнозируют.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

#Новости#Наука и образование#Хабаровск#Общество
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