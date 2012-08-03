zr.media
ГлавноеВсе новости

Дрифтеры и картингисты Владивостока соберутся на «Змеинке»

3 августа 2012, 16:58
За победу будут бороться порядка 30 пилотов из Владивостока, Артема, Находки и Хабаровска.

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Завтра, 4 августа, на картодроме «Змеинка» состоится летний фестиваль автоспорта. В рамках фестиваля пройдут состязания по дрифтингу и картингу в классе Rotax Max. Соревнования проводятся при поддержке администрации Владивостока.

Как сообщили организаторы, состязания по дрифтингу традиционно для этого года будут проходить в двух классах – Light и Pro. За победу будут бороться порядка 30 пилотов из Владивостока, Артема, Находки и Хабаровска.

После заездов любителей дрифта пройдут соревнования по картингу. На трассу «Змеинки» выйдут порядка 15 пилотов картинга.

В рамках мероприятия запланированы многочисленные конкурсы и викторины для зрителей от спонсоров и организаторов, а для желающих всегда оставаться на связи территорию автодрома оснастят бесплатным wi-fi.

Сбор участников в 12 часов. Начало гонок в 14 часов.

Вход свободный.

«Золотой Рог».

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Спорт
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56