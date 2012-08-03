Мэр окончательно разобрался с одной из самых громких «кладбищенских» историй Владивостока

Кроме того, по инициативе главы города на встрече жители смогли услышать отчет своей управляющей компании - на что были потрачены деньги, собираемые с их домов. Игорь Пушкарёв еще раз подчеркнул, что жители вправе задавать любые вопросы по ЖКХ своей УК. Если сотрудники не реагируют, посоветовал писать ему в блог.