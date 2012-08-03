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Мэр окончательно разобрался с одной из самых громких «кладбищенских» историй Владивостока

3 августа 2012, 17:43
Жители улицы Овчинникова наконец-то вздохнули спокойно.

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Встреча жителей домов №№ 18 и 20 на улице Овчинникова с главой Владивостока Игорем Пушкарёвым состоялась накануне вечером. В начале встречи жители пятиэтажек поблагодарили мэра за то, что вместо точечной застройки в этом жилом микрорайоне начинается обустройство сквера.

Напомним, несколько лет назад на этом месте началось строительство жилого дома, однако в котловане обнаружились останки захоронения начала прошлого века. Против стройки выступили жильцы близлежащих домов, краеведы, а затем решение о запрете стройки вынес суд.

На встрече с жителями глава города сообщил, что теперь на этом месте будет сквер. И люди единогласно поддержали такое решение.

Мэр дал поручение специалистам приступить к созданию проекта. При этом благоустройство будет включать и ремонт придомовой территории пятиэтажек, где необходимо обновить тротуары и проезды.

"У нас рядом море. Но там такая грязная вода, что не то что купаться, даже гулять рядом не хочется", - пожаловалась жительница дома по ул. Овчинникова, 20.

"Что касается подземных переходов - мы сейчас ремонтируем многие из них. Как только закончатся строительные работы, установим камеры видеонаблюдения, поставим урны. Никакой незаконной торговли в переходах не будет, - ответил глава города. - Вопрос чистоты прибрежных вод тоже решается коренным образом: в городе уже наполовину запущены очистные сооружения, скоро в эксплуатацию вступят вся система. И со временем, по расчетам специалистов, акватория станет намного чище".

Кроме того, по инициативе главы города на встрече жители смогли услышать отчет своей управляющей компании - на что были потрачены деньги, собираемые с их домов. Игорь Пушкарёв еще раз подчеркнул, что жители вправе задавать любые вопросы по ЖКХ своей УК. Если сотрудники не реагируют, посоветовал писать ему в блог.

«Золотой Рог».

#Новости#Строительство#Владивосток#Общество
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