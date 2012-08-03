Открытие вокзала морских прибрежных сообщений во Владивостоке переносится

Напомним, это современный комплекс для комфортного ожидания паромов и теплоходов. На первом этаже – большой кассовый зал и 5 окон для справки и приобретения билетов, зал ожидания рассчитанный на 60 посадочных мест, комната матери и ребенка, комната для ветеранов и инвалидов, кафе, пункт полиции. Общая вместимость вокзала – 300 человек.