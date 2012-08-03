Приморские фтизиатры бьют тревогу

Зачастую человек даже не подозревает, что болен. Дело в том, что на ранних стадиях туберкулёз может протекать незаметно или принимать маски других заболеваний. И только появление симптомов интоксикации - повышение температуры тела, слабость, потливость, снижение аппетита, потеря в весе – заставляет человека обратиться к врачу. Но если заболевание выявляется уже на запущенной, прогрессирующей стадии, это значительно осложняет лечение и может привести к летальному исходу. Кроме легких, туберкулёз поражает почки, опорно-двигательный аппарат, центральную нервную систему, кожу, гениталии и многие другие органы.