Ученые ДВФУ воссоздают историческую картину прибрежной территории острова Русского

Стоит отметить, что за последние четыре года археологи Отдела археологических экспертиз Учебно-научного музея ДВФУ провели спасательные раскопки пяти памятников в районе строительства объектов саммита АТЭС-2012 – как на острове Русском, так и в континентальной части Владивостока. При этом общая площадь раскопок составила более 3,5 тысяч квадратных метров, в музей археологии и этнографии поступили коллекции из более чем 40 тысяч артефактов. Во время археологических разведок на острове были найдены 16 неизвестных ранее археологических объектов, возраст самых древних из них более 7 тысяч лет.