Во Владивостоке искали лучших участковых

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Во Владивостоке прошел краевой этап конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции Приморского края.
На сегодняшний день половину всех преступлений рассматривают сотрудники службы участковых уполномоченных. Так, за шесть месяцев текущего года ими рассмотрены 99 тысяч материалов, а это больше половины от всех зарегистрированных сообщений о происшествиях, преступлениях и правонарушениях.
Такой объем «бумажной» работы не освобождает участковых от обязанности регулярно встречаться с гражданами, проводить проверки ранее судимых граждан, лиц, состоящих на профилактических учетах.
За первое полугодие текущего года участковыми уполномоченными полиции территориальных органов на районном уровне проведены 473 отчета перед гражданами на своих административных участках, по месту жительства проведены 21 991 проверка лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 15 940 проверок условно-осужденных, 3115 – семейных дебоширов. Не остались без внимания и граждане, состоящие на учетах за употребление наркотических средств. За шесть месяцев 2012 года участковые навестили 2182 таких подопечных, а также 2150 психически нездоровых, 2783, страдающих алкогольной зависимостью. Проведены 2259 проверок несовершеннолетних «особой категории».
В текущем году сотрудниками полиции также проведено 696 рейдовых мероприятий по выявлению нарушений алкогольного законодательства, в том числе краевого, проверены 1979 торговых предприятий, составлено 282 протокола за нарушения правил продажи спиртных напитков несовершеннолетним.
Все принимаемые меры дают заметные результаты, укрепляют динамику снижения преступности на территории Приморского края.
Так, на 9,6 % (с 6332 до 5724) уменьшилось число «рецидивных» преступлений. Снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 3,1 % (с 5505 до 5332), убийств – на 16,8 % (с 173 до 144), преступлений средней тяжести – на 42 % (2553/1482).
На 2,7 % отмечено снижение числа преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (с 1526 до 1484).
Стоит отметить, что практически каждое второе бытовое преступление раскрывается участковыми уполномоченными полиции. Всего за полгода сотрудниками этой службы раскрыты 904 преступлений, совершенных в быту. При этом проведение мероприятий, направленных на предупреждение более тяжких преступлений, позволили добиться значительного улучшения оперативной обстановки в крае: количество убийств в быту снизилось на 10%.
На конкурс профмастерства из всех городов и районов Приморского края во Владивосток прибыли лучшие полицейские, ставшие победителями в первом отборочном туре.
В рамках краевой «Программы профилактики правонарушений и преступлений на территории Приморского края» конкурс профмастерства проходит уже не первый год.
Районные Анискины в очередной раз испытали себя на прочность, выдержку, ловкость и профессионализм. Участники состязались в умении стрелять, бегать, оказывать медицинскую помощь, в знании нормативной базы, продемонстрировали жюри навыки самбо и силовых упражнений.
При сдаче огневой подготовки конкурсанты соревновались не только в стрельбе, но и в знании устройства пистолета Макарова, а также мер безопасности при эксплуатации оружия. Победителя определяли по наибольшей сумме набранных баллов.
По итогам конкурса лучшим участковым Приморского края признан майор полиции Владимир Шамшин из города Находка. Почетное второе место по праву присвоено участковому уполномоченному ОМВД России по Пожарскому муниципальному району – капитану полиции Евгению Колотовкину, третьим призером стал участковый из Чугуевского района Александр Боргомыстренко.
Сотрудник Хорольского ОМВД Виталий Варивода отмечен жюри конкурса за высокие результаты в соревнованиях по огневой подготовке.
Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю подполковник полиции Алексей Демин поздравил победителей и вручил им почетные грамоты, кубки и ценные подарки.
Алексей Демин отметил, что именно участковые ежедневно проводят титаническую работу по профилактике преступлений и правонарушений, розыску и задержанию преступников. Проведение подобных конкурсов способствует поддержанию духа состязательности, повышению уровня спортивного и профессионального мастерства приморских стражей правопорядка, сообщили «ЗР» в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».