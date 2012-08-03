Во Владивостоке искали лучших участковых

За первое полугодие текущего года участковыми уполномоченными полиции территориальных органов на районном уровне проведены 473 отчета перед гражданами на своих административных участках, по месту жительства проведены 21 991 проверка лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 15 940 проверок условно-осужденных, 3115 – семейных дебоширов. Не остались без внимания и граждане, состоящие на учетах за употребление наркотических средств. За шесть месяцев 2012 года участковые навестили 2182 таких подопечных, а также 2150 психически нездоровых, 2783, страдающих алкогольной зависимостью. Проведены 2259 проверок несовершеннолетних «особой категории».