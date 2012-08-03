Во Владивостоке мост через пролив Босфор Восточный освятил митрополит

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Сегодня митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в сослужении духовенства совершил освящение моста на остров Русский. По окончании молебна высокопреосвященнейший владыка благословил руководство и коллектив генерального подрядчика ОАО «УСК МОСТ» прямо посередине пролива Босфор Восточный.
Чин освящения начался с молебна под пилонами. Затем священнослужители прошли по мосту, окропляя святой водой все элементы вантового перехода. Особенностью освящения стало обоюдное шествие навстречу друг другу двух владык: митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина со стороны материка и викария епархии епископа Уссурийского Иннокентия со стороны острова Русского. Оба архиерея встретились на середине моста, где прошло окончание обряда. За молебном пел хор Покровского кафедрального собора.
– Господь – самый великий архитектор, но он призвал и нас быть созидателями, даровав нам разум и таланты, позволив и нам сооружать и украшать этот мир. Нет слов, чтобы выразить радость об этом чуде, которое совершено руками человеческими. Мосты – это особые сооружения, у них особое предназначение, они несут в себе соединяющее всех нас начало. Это символы нашего единства, – обратился к присутствующим с архипасторским словом владыка. – Спасибо вам за то, что вы вершите добрые дела. Спаси Господи наших строителей, благоустроителей и жертвователей этого величайшего сооружения, и дай Бог, чтобы этот мост незыблемо, крепко стоял на своем основании многие и многие годы. С праздником вас всех!
Совершив освящение самого большого в мире вантового моста через пролив Босфор Восточный, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил мостостроителей. От имени всего коллектива владыку и священнослужителей сердечно поблагодарил директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов, подарив им на память иллюстрированную книгу «Русский мост».
«Золотой Рог».