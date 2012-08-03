Во Владивостоке мост через пролив Босфор Восточный освятил митрополит

– Господь – самый великий архитектор, но он призвал и нас быть созидателями, даровав нам разум и таланты, позволив и нам сооружать и украшать этот мир. Нет слов, чтобы выразить радость об этом чуде, которое совершено руками человеческими. Мосты – это особые сооружения, у них особое предназначение, они несут в себе соединяющее всех нас начало. Это символы нашего единства, – обратился к присутствующим с архипасторским словом владыка. – Спасибо вам за то, что вы вершите добрые дела. Спаси Господи наших строителей, благоустроителей и жертвователей этого величайшего сооружения, и дай Бог, чтобы этот мост незыблемо, крепко стоял на своем основании многие и многие годы. С праздником вас всех!