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Во Владивостоке пройдет огненное шоу

3 августа 2012, 15:45
В фестивале примет также участие один из самых талантливых представителей искусства огненного шоу современности, звезда мирового масштаба - легендарный Мел.

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. 10 и 11 августа на стадионе «Авангард» пройдёт фестиваль огненных искусств «Огни Востока». Мероприятие проводится при поддержке администрации города Владивостока.

На сцену выйдут более 70 артистов огненного шоу, представителей 13 театров огня и команд огненного шоу из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Благовещенска, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Лесозаводска, Белогорска.

В фестивале примет также участие один из самых талантливых представителей искусства огненного шоу современности, звезда мирового масштаба - легендарный Мел (г. Санкт-Петербург).

В рамках визита звезды фаер-шоу запланированы мастер - классы. Для участия в мастер - классах необходимо отправить заявку на адрес [email protected] Дополнительная информация по телефону: (423) 255-89-85 или на сайте www.dvfest.ru.

«Золотой Рог».

#Новости#Творческий город#Владивосток#Культура
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