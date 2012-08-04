Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» дождался Ветра перемен

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Как и обещал «Золотой Рог», БК «Спартак-Приморье» серьезно удивил баскетбольную Россию новым главным тренером, пригласив во Владивосток латвийского специалиста Гундарса ВЕТРУ.
Рожденный в СССР и латыш по национальности, он был и остается своим, русским парнем. И это многое объясняет.
Напомним, что «Спартак-Приморье» не смог договориться о продлении контракта с Борисом ЛИВАНОВЫМ, возглавлявшим красно-белых на протяжении последних двух сезонов. Коуч, приведший команду к 7-му месту по итогам регулярного чемпионата и стадии плей-офф чемпионата России, а также к финалу Кубка России, покинул Приморье по семейным обстоятельствам.
В минувшем сезоне с клубом из «Вентспилс» Ветра завоевал серебряные медали Латвийской баскетбольной лиги (чемпионат Латвии), стал четвертьфиналистом кубка EuroChallenge и Балтийской баскетбольной лиги.
«Первой задачей для меня будет комплектация команды, - сообщил Ветра официальному сайту красно-белых. - Я знаю, что в составе «Спартака-Приморье» осталось всего несколько молодых российских игроков и предстоит подобрать основных исполнителей с российскими паспортами и определиться с американцами: с их количеством и позициями, которые они закроют. Я ещё не встречался с руководством клуба, но такая встреча предстоит, и тогда будут определены все цели и задачи на сезон. По окончании минувшего сезона я покинул «Вентспилс», и, честно говоря, думал, что отдохну от баскетбола и возьму паузу до нового года. На протяжении своей карьеры и игроком, и тренером я провел достаточно много времени в России. Этот «рынок» для меня знаком, и я с удовольствием опять принимаю вызов от российской команды. Этот вызов достаточно интересный, так как Владивосток находится достаточно далеко от других баскетбольных центров, которые участвуют в чемпионате БЕКО ПБЛ. Я никогда не отказывался от вызовов, и как показывает практика, опыт в российских клубах для меня был удачным».
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».