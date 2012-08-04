Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» дождался Ветра перемен

«Первой задачей для меня будет комплектация команды, - сообщил Ветра официальному сайту красно-белых. - Я знаю, что в составе «Спартака-Приморье» осталось всего несколько молодых российских игроков и предстоит подобрать основных исполнителей с российскими паспортами и определиться с американцами: с их количеством и позициями, которые они закроют. Я ещё не встречался с руководством клуба, но такая встреча предстоит, и тогда будут определены все цели и задачи на сезон. По окончании минувшего сезона я покинул «Вентспилс», и, честно говоря, думал, что отдохну от баскетбола и возьму паузу до нового года. На протяжении своей карьеры и игроком, и тренером я провел достаточно много времени в России. Этот «рынок» для меня знаком, и я с удовольствием опять принимаю вызов от российской команды. Этот вызов достаточно интересный, так как Владивосток находится достаточно далеко от других баскетбольных центров, которые участвуют в чемпионате БЕКО ПБЛ. Я никогда не отказывался от вызовов, и как показывает практика, опыт в российских клубах для меня был удачным».