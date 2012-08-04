Водители без прав стали виновниками ДТП в Приморье

Мотоциклисты, особенно в муниципальных районах края, отдаленных от центра, полагают, что мотоцикл необязательно ставить на учет, иметь на него документы. А чтобы управлять им, водительское удостоверение тоже не нужно. Как правило, такие гонщики-любители, часто попадают в сводки ГИБДД. Так, вчера, в селе Новорусановка Спасского района водитель мотоцикла «Урал», не имея ни документов на транспортное средство, ни водительского удостоверения на право управления, двигаясь без мотошлема, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина серьезных травм не получил, ему диагностировали ушиб головы.