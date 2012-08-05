Минный городок во Владивостоке станет спортивным

Концертно-спортивный комплекс в парке Минного городка, на разработку проекта которого в свое время из бюджета края ушло почти 86 млн рублей, а сам проект реализовывается на станции «Спутник», все-таки построят.
При новом строительстве будут использовать проектно-сметную документацию, разработанную ранее. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир БАЛАН. «Мы построим там концертно-спортивный комплекс. Добьемся решения земельного вопроса. И деньги, которые вложили в первоначальный проект, таким образом будут использованы», - сказал он.
«Золотой Рог».