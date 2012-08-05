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Минный городок во Владивостоке станет спортивным

6 августа 2012, 01:28
КСК в парке Минного городка, на разработку проекта которого из бюджета края ушло почти 86 млн, а сам проект реализовывается на станции Спутник, все же построят.

Концертно-спортивный комплекс в парке Минного городка, на разработку проекта которого в свое время из бюджета края ушло почти 86 млн рублей, а сам проект реализовывается на станции «Спутник», все-таки построят.

При новом строительстве будут использовать проектно-сметную документацию, разработанную ранее. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир БАЛАН. «Мы построим там концертно-спортивный комплекс. Добьемся решения земельного вопроса. И деньги, которые вложили в первоначальный проект, таким образом будут использованы», - сказал он.

«Золотой Рог».

#Новости#Строительство#Владивосток#Спорт
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