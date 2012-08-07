Участки для многодетных семей должны выдаваться с подведенными коммуникациями

Земельные участки для многодетных семей должны выдаваться уже с подведенными коммунальными сетями, считает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
По поручению Президента РФ аппарат полпреда в ДФО продолжает проводить мониторинг предоставления семьям с тремя и более детьми земельных участков в целях улучшения жилищных условий.
В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 41484 многодетных семей. Подали заявления на предоставление земли под строительство 10 129 семей. Получили земельные участки 526 семей.
Во всех субъектах Федерации округа создана законодательная база, регламентирующая предоставление на безвозмездной основе земельных участков многодетным семьям.
В то же время в аппарат полпреда поступает информация от многодетных семей, получивших под строительство земельные участки без какой-либо коммунальной инфраструктуры. Зачастую не подведен водопровод, тепловые и электрические сети.
На состоявшемся совещании в полпредстве Виктор Ишаев подчеркнул, что земельные участки для многодетных семей должны выдаваться уже с подведенными коммунальными сетями.
«Да, на Дальнем Востоке земли достаточно. Но выдать земельный участок в чистом поле - разве это государственный подход? Я не понимаю таких руководителей. Мы будем проверять всю поступившую к нам информацию о таких действиях чиновников и жестко наказывать их. Кроме того, эта информация ляжет в основу доклада Президенту РФ о выполнении его поручения по вопросам реализации жилищной политики», - заявил полпред.
«Золотой Рог».