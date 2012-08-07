Участки для многодетных семей должны выдаваться с подведенными коммуникациями

«Да, на Дальнем Востоке земли достаточно. Но выдать земельный участок в чистом поле - разве это государственный подход? Я не понимаю таких руководителей. Мы будем проверять всю поступившую к нам информацию о таких действиях чиновников и жестко наказывать их. Кроме того, эта информация ляжет в основу доклада Президенту РФ о выполнении его поручения по вопросам реализации жилищной политики», - заявил полпред.