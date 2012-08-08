Оппозиция намерена взять Думу Владивостока в свои руки

Оппозиционная коалиция заявила, что намерена получить большинство мандатов на ближайших выборах в Думу Владивостока 14 октября 2012 года. В коалицию во главе с КПРФ вошли еще две партии и восемь общественных организаций.
Смесь получилась малопонятной и довольно гремучей. К примеру, поборники (судя по партпрограмме) рыночной экономики нашли общий язык с коммунистами. Похоже, что в качестве объединительного начала тут прослеживается одна линия – попасть во власть любым способом, отодвинув, при этом, вездесущих единороссов. Такая конструкция сколь-либо крепкой и долгоиграющей вряд ли будет.
Есть еще одна проблема, которая явно отразится на работе будущей думы, если приличное количество мест в ней получат вышеуказанные оппозиционеры. Судя по их ярким и зажигательным речам (что само по себе, конечно, допустимо во время выборов) многие из кандидатов с трудом представляют, скажем так, тематику, отнесенную в ведение муниципальной власти. В том числе и представительной. В том числе и конкретно владивостокской. А это уже какая никакая проблема – в думу могут попасть люди, пускай и хорошие сами по себе, но, как минимум, малокомпетентные. Увы, отсутствие подкованной во властно-административных вопросах оппозиции - издержки политической системы России, заточенной под общеизвестную вертикаль власти.
Оппозиция рассмотрела около 70 кандидатур на выдвижение. Из них выбрано 53 человека, из которых 17 — первые номера, остальные — дублеры. Восемь кандидатов внесли в список коммунисты, по два — партии «Яблоко» и «Свобода и народовластие», еще двоих — казаки, по одному — от комсомольцев, ТИГРа и движения «Реальный выбор».
— Терпеть больше нельзя! Именно поэтому мы решили объединиться, чтобы победить и начать решать конкретные проблемы. Например, состояние здравоохранения совершенно неудовлетворительное. Не хватает узких специалистов. К тем что есть — огромные очереди. Стационарная медпомощь превратилась в вымогательство. Катастрофически не хватает машин «Скорой помощи». Остро стоит проблема лекарственной безопасности. Почему квалифицированный врач получает около 10 тыс. рублей, а главный врач — более сотни тысяч рублей?! В этом — резерв повышения зарплаты медикам, — пояснил причины объединения заместитель регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл КОСИЛОВ. Правда, тут яблочник в благородном порыве явно дал маху, что простительно для представителя партии, которая уже давно ни в какие органы власти у нас давно не вхожа – городское здравоохранение уже давно передано в ведение краевых властей. Край занимается, в том числе, и начислением зарплат медикам. Так что на уровне городской думы эти проблемы явно не решить.
— Я самый молодой претендент, — сообщил лидер приморской организации ЛКСМ Максим ШИНКАРЕНКО. — Наиболее острая проблема для молодых — цена жилья. Но стоимость строящегося жилого фонда можно существенно снизить. Это доказывает наш кооператив. Не буду его называть, чтобы вы не сочли это рекламой. Компании могут строить жилье по цене 30-35 тыс. рублей за квадратный метр. И если мы придем к власти, мы сможем это обеспечить!
Заявление смелое, но с трудом представляется, как такую масштабную, тут добавим, общероссийскую, задачу решить на столь, да простят нас депутаты, низком уровне власти. И пример одного дома тут явно не пример, а, скорее, нонсенс. Тему жилья, но только уже не нового, а аварийного поднял один из ветеранов политики.
— В городе сложилась взрывоопасная обстановка. Во Владивостоке около 20 млн кв. метров благоустроенного жилого фонда. Но большая часть находится в аварийном состоянии. И власть это не волнует. Она, власть, вылизывает гостевую трассу. Но не думает о внутриквартальных дорогах. Услуги ЖКХ не улучшаются, а тарифы растут. Нам надо принимать меры! — заявил председатель Думы Владивостока первого созыва, представитель организации ветеранов «Дети войны» Борис ДАНЧИН.
Тут хочется спросить кандидата: а какая власть «вылизывает гостевую трассу»? Впрочем, ответа и не требуется. И так понятно, что главный заказчик этого самого вылизывания сидит далеко от наших пенатов. С другой стороны весьма сомнительно выглядит утверждение о высокой доле аварийных домов в городе. Если Борис Данчин знает общую квадратуру жилого фонда, то мог бы и блеснуть данными о количестве аварийных и обветшалых домов. А для объективности добавить, что только за последнюю пару лет в городе под программы ремонта попало около тысячи домов. Если не больше. А это, между прочим, почти пятая часть жилого фонда. То есть, выходит, что власть, о которой так критично высказывался выступающий, эта проблема все-таки волнует? Примерно тоже можно сказать и о внутриквартальных дорогах. Тут даже можно без цифр обойтись – многим горожанам достаточно выйти из дома, чтобы убедится, что эти дороги в последние годы заметно похорошели. Между прочим, многие впервые за 20 лет.
— Нынешняя власть поступает с нами жестоко. Так нельзя! Нужно положить этому конец. Если нас выберут, то мы постараемся сделать власть человечной,— заверила поэтесса, представительница Всероссийского женского союза «Надежда» Татьяна ЕСЬКОВА.
Тут вообще все туманно. Хотелось бы подробностей, какая власть жестоко обошлась с поэтессой? И кого это оскорбленная и униженная раба поэзии собирается очеловечивать? Вот, возьмем, например, нынешнего председателя городской думы Валерия РОЗОВА. Он генерал-майор в отставке. Прошел Афганистан. И что важно в данном контексте – интеллигентный человек и страшный книголюб. Поговаривают, знает наизусть целую библиотеку стихов. Кстати, автору этих строк лично довелось слышать из уст Валерия Розова очень даже неплохие стихи. Ну и как, Розова тоже очеловечивать предлагаете? Идем дальше.
— Мы вошли в коалицию, чтобы не допустить к власти фальсификаторов и жуликов. Надо навести в городе порядок, чтобы людям жилось лучше, комфортнее, — объяснил председатель Совета Приморского регионального отделения Союза советских офицеров, полковник в отставке Борис СТРОКАЧ.— Федеральные власти сделали огромный подарок Владивостоку, выделив огромные средства на подготовку к саммиту АТЭС. Но распорядились этими деньгами неэффективно (очевидно, три огромных моста, ДВФУ, десятки километров новейших дорог, аэропорт мирового уровня, современные очистные, сотни отремонтированных домов, десятки скверов, восстановленные площади, обновленные набережные и т. д. и т. п. очевидно не в счет? – Прим. автора). Дума Владивостока может сделать многое. Она способна заставить власть работать на благо горожан, — заявил бывший главный федеральный инспектор в Приморском крае Сергей ЛЕЛЮХИН.
— Раньше люди полагали, что есть отдельные нехорошие руководители и вся проблема в них. Однако теперь все больше понимания, что проблема не в личностях, а в партии. Вот чтобы нашу власть не считали врагом, мы создали коалицию. Чтобы люди поняли, что власть может нести не только вред, но и пользу. Мы хотим сменить власть во Владивостоке во многом для того, чтобы она, власть, была подконтрольна народу и действовала в его интересах, — заявил представитель ТИГРа Юрий КУЧИН.
— Хочу призвать наших наблюдателей вновь активно принять участие в контроле над процедурами голосования и подсчета голосов. Хочу также призвать горожан дружно прийти на выборы. Массовость и наблюдатели — важнейшие элементы честных выборов, — заявил координатор движения «Реальный выбор» Александр ЩЕГЛЮК. — Движение «Реальный выбор» имеет большие планы по контролю над принятием решений будущим составом Думы Владивостока. Например, мы хотим создать интернет-ресурс, на котором каждый горожанин смог бы высказать свое мнение по готовящимся решениям. А также имел возможность в любой момент посмотреть, на что расходуются городские средства.
Окончательный поименный список своих претендентов оппозиционная коалиция намерена сформировать к 8 августа 2012 года.
Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».