Оппозиция намерена взять Думу Владивостока в свои руки

Тут хочется спросить кандидата: а какая власть «вылизывает гостевую трассу»? Впрочем, ответа и не требуется. И так понятно, что главный заказчик этого самого вылизывания сидит далеко от наших пенатов. С другой стороны весьма сомнительно выглядит утверждение о высокой доле аварийных домов в городе. Если Борис Данчин знает общую квадратуру жилого фонда, то мог бы и блеснуть данными о количестве аварийных и обветшалых домов. А для объективности добавить, что только за последнюю пару лет в городе под программы ремонта попало около тысячи домов. Если не больше. А это, между прочим, почти пятая часть жилого фонда. То есть, выходит, что власть, о которой так критично высказывался выступающий, эта проблема все-таки волнует? Примерно тоже можно сказать и о внутриквартальных дорогах. Тут даже можно без цифр обойтись – многим горожанам достаточно выйти из дома, чтобы убедится, что эти дороги в последние годы заметно похорошели. Между прочим, многие впервые за 20 лет.