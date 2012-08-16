После саммита Владивосток ждет еще одно событие международного масштаба

Подходит скорее для любителей, чем для закалённых борьбой профессионалов. На одном аквабайке могут участвовать в гонке от двух до пяти человек. Замена гонщика может производится во время пит-стопов или между заездами. Эта группа подойдёт тем спортсменам, которые не имеют возможности оплатить заявку на участие в Чемпионате полностью или до конца не уверен, что сможет выдержать пятидневный марафон в одиночку. Группа «С» - лучший выбор для тех, кто хочет провести время с друзьями или коллегами по работе, разделить с ними приключения и радость победы. Впрочем, здесь также разыгрывается звание Чемпиона мира, так что победителям будет чем похвалиться перед своим окружением и навсегда вписать своё имя в историю мирового спортивного аквабайка.