После саммита Владивосток ждет еще одно событие международного масштаба

В период с 10 по 15 сентября 2012 года во Владивостоке пройдёт Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках, организацией которого занимается Федерация водномотороного спорта Приморского края и администрация города Владивостока.
Местом его проведения станет морская акватория вокруг города Владивостока. Старт и финиш заездов будет осуществляться на одном из пляжей Шаморы, там же на территории городка отдыха «Жемчужный» будет располагаться штаб гонки и технический парк.
Дисциплина ралли-рейд имеет свои характерные черты. Дистанция таких соревнований предполагает преодоление довольно значительных расстояний. От гонщиков требуется не столько умение закладывать виражи на высокой скорости и опыт борьбы борт о борт с соперниками, сколько умение ориентироваться на местности и физическая выносливость. В ралли-рейдах способны побеждать даже те гонщики, которые не имеют богатого гоночного опыта. Ралли-рейд на аквабайках - это не только соперничество на трассе, противостояние характеров и спор инженерной мысли, - это также долгосрочное планирование, определение тактических и стратегических целей.
Соревнования будут отвечать всем мировым стандартам. Более того, в чём-то они будут даже превосходить. Например, на всех гидроциклах участников будут установлены GPS трекеры, позволяющие послать сигнал бедствия и определяющие в реальном времени с точностью до нескольких метров место нахождения гонщика. За безопасностью участников гонки будут следить не только с многочисленных судейских катёров, расставленных на пути их следования, но и с вертолёта, который, имея на борту наблюдателей, будет патрулировать весь маршрут.
Соревнования получат широчайшее освещение в прессе, причём не только российской, но и мировой. В составе организационного комитета Чемпионата создана собственная медиа группа, которая будет занята фото и видеосъёмкой событий, а также созданием и распространением материалов на русском и английском языках.
Не забыли организаторы и о тех потенциальных участниках, которые не имеют гидроциклов в своём собственном распоряжении. Для такой категории спортсменов предусмотрена возможность арендовать аквабайк у организаторов соревнований. При этом в стоимость аренды также войдёт техническое обслуживание техники между заездами.
Группа «А»
Предназначена для тех, кто обладает гоночным опытом и располагает возможностью заниматься тюнингом своего аквабайка. Участниками этой группы станут те, кто занимаются гонками уже не первый год, имеет внушительный бюджет и команду опытных механиков.
Группа «В»
Здесь гонщикам разрешено выступать исключительно на стандартных гидроциклах, то есть они должны находится в той комплектации, которая была у них после сборки заводом производителем. В остальном всё то же самое, что и в группе «А». Шансы гонщика на успех значительно возрастут, если он будет иметь у себя в помощниках двух-трёх человек, которые не только окажут ему помощь во время пит-стопов, но снимут с него обязанности по ремонту и обслуживанию техники между заездами.
Группа «С»
Подходит скорее для любителей, чем для закалённых борьбой профессионалов. На одном аквабайке могут участвовать в гонке от двух до пяти человек. Замена гонщика может производится во время пит-стопов или между заездами. Эта группа подойдёт тем спортсменам, которые не имеют возможности оплатить заявку на участие в Чемпионате полностью или до конца не уверен, что сможет выдержать пятидневный марафон в одиночку. Группа «С» - лучший выбор для тех, кто хочет провести время с друзьями или коллегами по работе, разделить с ними приключения и радость победы. Впрочем, здесь также разыгрывается звание Чемпиона мира, так что победителям будет чем похвалиться перед своим окружением и навсегда вписать своё имя в историю мирового спортивного аквабайка.
«Для нас Чемпионат мира - это уникальная возможность привлечь к занятиям этим видом спорта не только жителей Владивостока, но и тех городов, в которых так или иначе, существует культура отдыха на воде. В том же Приморском крае среди постоянных участников соревнований есть жители городов Находка, Арсеньев, Артём. Начиная с этого года наши ряды пополнились спортсменами из Хабаровска. На Чемпионате Мира всем им представится уникальная возможность встретиться лицом к лицу с сильнейшими спортсменами из Северной Америки, Европы и Азии.
Достижения наших спортсменов на международных спортивных аренах становятся общенациональным достоянием и гордостью. Положительной тенденцией последних лет стало участие российских спортсменов в самых престижных гоночных дисциплинах.
Дальний Восток примет на своей территории соревнования столь высокого статуса впервые в своей истории. Более того, ранее ни одно соревнование по техническим дисциплинам, проходившее за Уралом, не имело ранга Чемпионата мира.
Приморский край является тем регионом России, где технические виды спорта традиционно пользуются огромной популярностью. В некоторых дисциплинах, в частности в аквабайке, приморские спортсмены вышли на лидирующие позиции в стране.
Наш край имеет идеальное географическое расположение для проведения крупных соревнований по водно-моторным видам спорта. Проведение на территории края Чемпионата мира - это показатель того, что наш регион становится тем местом на карте планеты, которое способно обеспечить качественный приём своим гостям. Он акцентирует внимание мировой спортивной общественности и прессы на крае; сделает его более открытым, узнаваемым и привлекательным для тех, кто захочет посетить нашу страну; придаст дополнительный импульс развитию туризма и гостиничного сектора», - Юрий Рябко, президент Федерации водно-моторного спорта Приморского края.
Федерация водно-моторного спорта Приморского края приглашает принять участие в соревновании всех любителей водно-моторного спорта, в том числе приглашение действует и для компаний с сильным корпоративным духом, которые хотят популяризовать свой бренд и одновременно оказаться плечом к плечу с мировыми звездами аквабайка.
«Золотой Рог».