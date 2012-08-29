Будущее «Амурметалла» прояснится в банкротстве

Годовое собрание акционеров ОАО «Амурметалл», назначенное на 28 июня, было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума (непонятно, как мог отсутствовать кворум на заседании, если фактически акционер у завода один!). Повторное собрание назначено на 25 октября. В повестку дня повторного собрания включены те же вопросы: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, избрание совета директоров и ревизионной комиссии; утверждение аудитора на 2012 год. Кроме того акционерам предстоит утвердить устав в новой редакции и размер ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов совету директоров на 2012-2013 годы.