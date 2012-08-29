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Будущее «Амурметалла» прояснится в банкротстве

30 августа 2012, 02:23
«Уралвагонзавод» не спешит спасать единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии, ждет введения процедуры банкротства.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) не спешит спасать ОАО «Амурметалл» (единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), ждет введения процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» предложил Внешэкономбанку, владеющему 100% акций «Амурметалла», взять под свое управление метзавод. «Сегодня «поднять» это предприятие может только госкорпорация УВЗ, потому что ни один частник за него не возьмется. Если сейчас остановить завод - это убьет металлургию всего Дальнего Востока. 4 тыс. рабочих останется на улице», - заявлял «Интерфаксу» директор УВЗ по работе с государственными и общественными организациями Василий ВАРЕНОВ.

Теперь же, по его словам, «все сроки уже упущены». В настоящее время УВЗ готов строить какие-либо планы по дальнейшей работе с этим предприятием лишь после введения на нем процедуры банкротства.

Досье "ЗР"

Внешэкономбанк в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль над ООО «Группа «Амурметалл» (владеет 99,999972% уставного капитала ОАО «Амурметалл») и рядом аффилированных структур. Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей, обязательства - в 24,72 млрд рублей. Бывшие владельцы «Амурметалла» получили право на выкуп акций у ВЭБа. В июне 2009 года Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Амурметалл», а в декабре того же года - утвердил мировое соглашение с кредиторами, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Commerzbank, Erste Bank, Nordbank и другие.

УВЗ предлагал ВЭБу ввести своих сотрудников в управляющую компанию «Амурметалла» для того, чтобы выстроить грамотное управление денежными активами и производственной деятельностью предприятия. Но сейчас и этот вариант сотрудничества неактуален, потому что было сорвано годовое собрание «Амурметалла», на котором должна была быть избрана управляющая компания и новый совет директоров предприятия.

Годовое собрание акционеров ОАО «Амурметалл», назначенное на 28 июня, было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума (непонятно, как мог отсутствовать кворум на заседании, если фактически акционер у завода один!). Повторное собрание назначено на 25 октября. В повестку дня повторного собрания включены те же вопросы: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, избрание совета директоров и ревизионной комиссии; утверждение аудитора на 2012 год. Кроме того акционерам предстоит утвердить устав в новой редакции и размер ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов совету директоров на 2012-2013 годы.

Сам «Амурметалл» продолжает надеяться на помощь госкорпорации. В материалах метзавода сообщается, что компанией разработаны варианты инвестиционной программы на 2012-2016 гг. и переданы для рассмотрения на ОАО «Уралвагонзавод». Объем инвестиций зависит от предполагаемого производства основной продукции.

А пока ситуация выглядит весьма безрадостной. «Амурметалл» по итогам 2011 года получил чистый убыток в размере 3 млрд 929,6 млн рублей, что на 45% больше, чем в 2010 году. По итогам первого полугодия положение чуть улучшилось - чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 13,6% - до 1 млрд 236,297 млн рублей. Правда, и выручка предприятия сократилась на 1,38%.

В отчете «Амурметалла» поясняется, что на снижение чистого убытка повлияло улучшение результата по прочей операционной и внереализационной деятельности, в том числе за счет купли-продажи прав требования в сумме 362,8 млн рублей и снижения выплат по решениям суда на 24,9 млн рублей.

Работу в убыток «Амурметалл» называет запланированной и объясняет недостатком оборотных средств на приобретение металлолома. При этом среди негативных фактов, влияющих на деятельность «Амурметалла», отмечается возрастающая конкуренция на рынке ДФО и появление складов крупных металлопроизводителей (ООО «Мечел-Сервис» и ОАО «ЕвразХолдинг»).

Затраты по инвестиционной программе метзавода за I полугодие 2012 года составили 50,018 млн рублей. Часть средств использовалась для погашения кредиторской задолженности, возникшей в предыдущие периоды.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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