Гендиректор Союза свиноводов России: Свинина будет стоить, как курятина

Благодаря вступлению в ВТО, свинина на прилавках магазинов подешевеет и станет доступнее даже самым небогатым россиянам, заявил на пресс-конференции в РБК генеральный директор Союза свиноводов Юрий Ковалев. Однако случится это, по его словам, не сегодня и не завтра, а в лучшем случае через пару лет, когда дополнительной прибылью от снижения цен на ввозимую из-за границы свинину насытится торговля.
«В краткосрочной перспективе серьезных изменений не произойдет, так как цена определяется не только таможенными пошлинами, но и спросом. Сегодня в силу разных обстоятельств у нас наблюдается очень хороший спрос на продукцию животноводства. Поэтому даже при снижении пошлин нынешние «сверхприбыли» перераспределятся между торговыми сетями и оптовым звеном. И только в среднесрочной перспективе, которую мы оцениваем от двух до пяти лет, будет происходить постепенное снижение цен. Цена на свинину будет постепенно приближаться к цене на мясо птицы», - сказал эксперт.
Напомним, что с 23 августа 2012 г. в ставшей членом ВТО России снижены ставки ввозных пошлин на многие импортируемые из-за границы товары, в том числе и на мясо. Свинину в рамках установленной квоты в Россию отныне можно ввозить совершенно беспошлинно, тогда как еще вчера пошлина составляла 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг. Пошлина на поставки свинины вне квоты снижена с 75% до 65%. Одновременно с этим пошлина на ввоз живых свиней снижена с 40% до 5%.
По словам Ю. Ковалева, отечественное свиноводство сейчас переживает бурный этап развития. Объемы производства мяса увеличиваются на 8-10% год, и по сравнению с 2006г. увеличились более чем на 60%.
«Присоединение к ВТО поставило вопрос, будут ли выполнены планы доктрины продовольственной безопасности, продолжится ли снижение доли импорта», - отметил глава Союза свиноводов.
Напомним, что еще в середине прошлого десятилетия доля российского мяса на рынке свинины составляла лишь около 50-55%. Сегодня российские производители обеспечивают примерно 75-77% потребления свинины. Однако утвержденный ранее план развития животноводства предполагает доведение доли отечественной свинины на рынке до 85%.
Если мясо все-таки должно подешеветь, то падения цен на хлеб ждать, увы, не приходится. Просто потому, что зерно за границей Россия не покупает.
«Вступление в ВТО скажется на тех отраслях, в которых есть импорт, в частности, это производство мяса. Производство зерна в течение последних нескольких лет было стабильно ориентировано на экспорт. Поэтому не стоит ожидать, что вхождение в ВТО каким-то образом скажется на прилавках с точки зрения стоимости хлеба», - сообщил президент Союза зернопроизводителей Павел Скурихин.
По мнению экспертов, вряд ли заметно подешевеют в скором будущем и другие товары, пошлины на ввоз которых снижены с 23 августа 2012г. Ранее глава российской делегации на переговорах с ВТО, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявлял, что цены могут начать снижаться через три-пять лет.
«Золотой Рог».