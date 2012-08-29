Гендиректор Союза свиноводов России: Свинина будет стоить, как курятина

«В краткосрочной перспективе серьезных изменений не произойдет, так как цена определяется не только таможенными пошлинами, но и спросом. Сегодня в силу разных обстоятельств у нас наблюдается очень хороший спрос на продукцию животноводства. Поэтому даже при снижении пошлин нынешние «сверхприбыли» перераспределятся между торговыми сетями и оптовым звеном. И только в среднесрочной перспективе, которую мы оцениваем от двух до пяти лет, будет происходить постепенное снижение цен. Цена на свинину будет постепенно приближаться к цене на мясо птицы», - сказал эксперт.