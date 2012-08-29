Гуру российской экономики советует хранить сбережения в трех валютах

Отвечая на вопрос, что будет со сбережениями в евро в случае распада еврозоны, Ясин отметил, что даже при самом негативном сценарии такие сбережения не пропадут полностью. «Рынок есть рынок, и он будет урегулирован соответствующей диспропорцией. Поэтому вы, ничего не делая с вашими евронакоплениями, ни в коем случае не потеряете все, а у вас появятся накопления во франках, драхмах», - сказал он.