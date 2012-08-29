Хозяевам вредных производств навяжут повышенную страховку

Снижение дефицита Пенсионного фонда не самоцель, заверяет глава ПФР Антон Дроздов в интервью РИА «Новости». Однако дыра более чем в триллион рублей должна быть как минимум «управляемой, а не растущей год от года». Одна из мер, по которой удалось достичь консенсуса, – повышение страховых взносов для вредных производств. Осталось только решить, будет это повышение мягким или жестким. Впрочем, эксперты сомневаются, что рост страховых взносов поможет в борьбе с дефицитом.
В этом году на выплаты досрочных пенсий из ПФР будет потрачено 339 млрд руб., то есть около трети общего дефицита. В России 3,2 млн пенсионеров-досрочников. При этом 40,4% работающих пенсионеров – это тоже они. Власти считают, что решив проблему выплаты пенсий досрочным пенсионерам, они смогут существенно сократить дефицит ПФР, а досрочные пенсионеры появляются, в том числе, от вредных производств.
По словам Дроздова, сейчас обсуждается два варианта повышения взносов. Поэтапное – в 2013 году на 4% для списка №1 и 2% для списка №2. В 2014 году – 6% и 4% , в 2015 году – 9% и 6%. Есть более радикальные предложения: сразу увеличить тариф на 9% и 6%, одновременно выводя досрочников в корпоративную систему. Возможно, работодателям предоставят выбор: либо они платят повышенный тариф по страховым взносам, либо создают корпоративную программу для своих сотрудников, работающих на вредных и опасных рабочих местах. Не исключено, что для работодателей, которые выведут своих досрочников в корпоративные программы, будут предусмотрены и налоговые льготы.
По расчетам завлабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара Владимира Назарова, чтобы целиком профинансировать досрочный выход на пенсию, требуется соответственно 15 п.п. и 10 п.п. дополнительного тарифа в ПФР. Но о таком повышении тарифов речь не идет. Впрочем, главная задача для государства, на его взгляд, не заработать, а раз и навсегда закрыть обязательства государства перед работниками вредных производств. Все вновь принимаемые на работу должны с первого дня попадать в корпоративную пенсионную систему.
«Золотой Рог».