Хозяевам вредных производств навяжут повышенную страховку

По словам Дроздова, сейчас обсуждается два варианта повышения взносов. Поэтапное – в 2013 году на 4% для списка №1 и 2% для списка №2. В 2014 году – 6% и 4% , в 2015 году – 9% и 6%. Есть более радикальные предложения: сразу увеличить тариф на 9% и 6%, одновременно выводя досрочников в корпоративную систему. Возможно, работодателям предоставят выбор: либо они платят повышенный тариф по страховым взносам, либо создают корпоративную программу для своих сотрудников, работающих на вредных и опасных рабочих местах. Не исключено, что для работодателей, которые выведут своих досрочников в корпоративные программы, будут предусмотрены и налоговые льготы.