Инвесторы «пролетели» с акциями Facebook

Продажей акций Facebook Питер Тиль занялся, сразу после того, как истек трехмесячный мораторий на реализацию ценных бумаг (так называемый lock-up). Стоит отметить, что акции социальной сети стабильно дешевеют после майского IPO компании - если в день выхода на биржу стоимость акций Facebook составляла 38 долларов, то в настоящее время она опустилась до 20 долларов США.