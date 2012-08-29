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Малому бизнесу – спецобслуживание от Связь-Банка

30 августа 2012, 03:02
Связь-Банк предлагает малому и среднему бизнесу бесплатное открытие счета и специальные условия обслуживания.
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Связь-Банк предлагает малому и среднему бизнесу бесплатное открытие счета и специальные условия обслуживания. С 1 августа по 30 декабря 2012 года во всех регионах присутствия Связь-Банка, в том числе во Владивостоке, проводится специальная акция «Тест-Драйв» по расчетно-кассовому обслуживанию для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Клиентам предоставляется бесплатное открытие счета по тарифному плану «Классический», а также бесплатное ведение счета в течение первых 3-х месяцев обслуживания. Комиссия за подключение к тарифному плану на период проведения акции отменена.

В дополнение клиенты получают набор премиальных услуг, которые уже включены в тарифный план и за которые банк не взимает плату, например, выдача выписок, справок, оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати, выдача чековой книжки, переводы на счета внутри банка и пр. А ряд услуг по проведению платежей, внесению и выдаче наличных средств осуществляется по льготным тарифам в сравнении со стандартными комиссиями банка.

«Связь-Банк делает ставку на малый и средний бизнес. Надеемся, что наши новые сервисы и специальные тарифные предложения помогают клиентам успешно развивать свой бизнес, – отмечает заместитель председателя правления Связь-Банка Сергей ВОЛОХОВ. – Широкая сеть обслуживания в 52 регионах страны, надежность государственного банка и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют нам поддерживать конкурентный уровень на банковском рынке».

С дополнительной информацией по условиям акции «Тест-Драйв» можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Малому и среднему бизнесу», а также в любом офисе Банка в Москве и регионах.Реклама.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
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