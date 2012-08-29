Малому бизнесу – спецобслуживание от Связь-Банка

В дополнение клиенты получают набор премиальных услуг, которые уже включены в тарифный план и за которые банк не взимает плату, например, выдача выписок, справок, оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати, выдача чековой книжки, переводы на счета внутри банка и пр. А ряд услуг по проведению платежей, внесению и выдаче наличных средств осуществляется по льготным тарифам в сравнении со стандартными комиссиями банка.