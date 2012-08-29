Новый зала вылета открыт в международном терминале аэропорта Хабаровск

- Я довольно часто летаю за границу и имею возможность сравнивать аэровокзалы разных городов и стран. Качество нового терминала хабаровского аэропорта меня приятно удивило. Это совсем другой уровень по сравнению с прежним залом вылета. Хотя, наверное, еще есть к чему стремиться, - рассказала «ЗР» одна из пассажирок.