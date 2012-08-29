Новый зала вылета открыт в международном терминале аэропорта Хабаровск

ХАБАРОВСК, 29 августа, ZRPRESS. 24 августа на втором этаже международного терминала аэропорта Хабаровск был введен в эксплуатацию новый зал вылета. По оценкам специалистов, это позволит практически вдвое увеличить пропускную способность терминала.
Открытие нового зала вылета для международных рейсов стало частью реализации программы по комплексному развитию аэропорта Хабаровск (Новый) и еще одним шагом к улучшению качества предоставляемых услуг, считает руководство аэровокзала. Напомним, что в октябре прошлого года новый транзитный зал, а также бизнес-зал появились в терминале внутренних авиалиний аэропорта.
Необходимость расширения зала вылета заграничных направлений возникла в связи с постоянным ростом международного пассажиропотока через аэропорт Хабаровск: за первые семь месяцев 2012 года на международных линиях было обслужено на 35% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2011 года.
Работы по модернизации терминала начались в феврале 2012 года. Общая сумма вложений составила более 20 млн рублей. Благодаря открытию второго этажа площадь терминала увеличилась на тысячу квадратных метров, что позволит дополнительно обслуживать в год около 300 тыс. пассажиров, в т.ч. транзитных.
По оценкам самих пассажиров, уровень комфорта, предлагаемого новым залом вылета, вполне соответствует международному уровню.
- Я довольно часто летаю за границу и имею возможность сравнивать аэровокзалы разных городов и стран. Качество нового терминала хабаровского аэропорта меня приятно удивило. Это совсем другой уровень по сравнению с прежним залом вылета. Хотя, наверное, еще есть к чему стремиться, - рассказала «ЗР» одна из пассажирок.
В числе недостатков, которые, по мнению некоторых пассажиров, все еще отличают международный терминал от мировых стандартов, были названы недостаточное количество кафе, маленькая зона Duty Free, отсутствие комнаты матери и ребенка. Впрочем, как отметил заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Сергей ПАЛАМАРЧУК, все это будет воплощено несколько позже, в рамках проекта глобальной реконструкции аэропорта Хабаровск до 2030 года.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».