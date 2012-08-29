«Приморье» хотят списать с Сингапура

Ну, и, конечно, не остаются в стороне и страны Азии. До недавнего времени неплохие возможности поиграть были в Казахстане, однако там решили не отставать от России и тоже запустили проект запрета игорного бизнеса и создания особых зон. Но есть более лояльные соседи – так, в Киргизии планируется создание масштабной игорной зоны вокруг знаменитого озера Иссык-Куль. Причем планируется, что местным жителям играть там будет запрещено, проект рассчитан на туристов, без сомнений, преимущественно русских.