Российской семье для счастья нужно 62 тысячи рублей

В зависимости от региона этот показатель варьируется от 45 до 90 тыс. рублей. Сильнее всего за год сократились финансовые претензии у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: здесь оценка желаемого дохода на семью упала сразу на 10% - до 83 и 78 тыс. руб. соответственно. В 2009 г. разрыв в оценках между Москвой и провинцией составлял 110%, в 2011-м - 64%, в 2012-м - 57%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».