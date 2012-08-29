Российской семье для счастья нужно 62 тысячи рублей

Россияне стали на 5% скромнее в своих ожиданиях по поводу дохода по сравнению с прошлым годом, говорят результаты последних опросов. Теперь семье из трех человек для счастья надо, в среднем, всего 62,6 тыс. рублей.
В зависимости от региона этот показатель варьируется от 45 до 90 тыс. рублей. Сильнее всего за год сократились финансовые претензии у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: здесь оценка желаемого дохода на семью упала сразу на 10% - до 83 и 78 тыс. руб. соответственно. В 2009 г. разрыв в оценках между Москвой и провинцией составлял 110%, в 2011-м - 64%, в 2012-м - 57%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».
Согласно результатам опроса, впервые за десять лет средний желаемый уровень дохода семьи из трех человек совпал с реально располагаемым. По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), средний располагаемый доход семьи из трех человек за вычетом налогов и обязательных платежей на лето 2012 г. составляет примерно 60 - 63 тыс. руб. в месяц.
При среднем желаемом уровне дохода в 62,6 тыс. руб. почти половина опрошенных назвали суммы 45 и 60 тыс. рублей. Еще 22% участников исследования довольствовались бы меньшим, причем 10% согласились бы на доход ниже 20 тыс. руб. в месяц на троих. А 29% опрошенных назвали сумму больше 62,6 тыс. руб., 6% хотели бы располагать более чем 120 тыс. руб. в месяц на троих.
При сравнении результатов опросов за прошлые годы становится ясно, что за год финансовые претензии россиян стали скромнее, несмотря на 5 процентную инфляцию. В прошлом году россияне считали, что для нормальной жизни молодой семье с ребенком надо 65,7 тыс. руб. в месяц, что на 40% превосходило реально располагаемую сумму.
В 2009 г. этот показатель находился на уровне 56 тыс. руб. и превысил средний располагаемый доход - 37,5 тыс. руб. - ровно в полтора раза. В 2007 г. разрыв в показателях превышал 60%, а в 2002-м был двукратным. Стоит отметить, что, если брать реальный, а не средний уровень дохода россиян, половина жителей страны до сих пор зарабатывают менее 15 тыс. руб. в месяц.
«Золотой Рог».