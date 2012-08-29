Систему индивидуальных тепловых пунктов ЖКХ Приморья можно улучшить

Первый шаг к этому – точный учет всех энергоресурсов на пути от производителя до конечного потребителя. Сам по себе учет необходим для обеспечения цивилизованной формы расчетов за потребленную тепловую энергию между потребителем, поставщиком и не является способом снижения теплопотребления. Однако на практике установка приборов учета, как правило, позволяет получить ощутимый экономический эффект. Это связано с несоответствием расчетных значений тепловых нагрузок фактическим теплопотреблениям объектов. В среднем, проектная нагрузка завышена на 30-60% по сравнению с реальным потреблением здания.