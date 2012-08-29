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У Далькомбанка отняли лицензию. Профучастника рынка ценных бумаг

30 августа 2012, 02:35
ФСФР аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Далькомбанка.
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Банки

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами хабаровского Далькомбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает РИА «Новости».

«Данное решение принято на основании заявления профессионального участника, а также в связи с отсутствием у него неисполненных обязательств перед клиентами», - говорится в сообщении ФСФР.

Напомним, ЧТО МТС-Банк (бывший МБРР) в мае этого года начал процедуру присоединения дочернего Далькомбанка. Хабаровский банк на 75% принадлежит МТС-Банку, еще порядка 25% акций владеет АФК «Система» (основной акционер МТС-Банка). Интеграция с Далькомбанком увеличит уставный капитала МТС-Банка на 66,6 млн рублей через допэмиссию.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Хабаровск#Общество
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