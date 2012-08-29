У Далькомбанка отняли лицензию. Профучастника рынка ценных бумаг

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами хабаровского Далькомбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает РИА «Новости».
«Данное решение принято на основании заявления профессионального участника, а также в связи с отсутствием у него неисполненных обязательств перед клиентами», - говорится в сообщении ФСФР.
Напомним, ЧТО МТС-Банк (бывший МБРР) в мае этого года начал процедуру присоединения дочернего Далькомбанка. Хабаровский банк на 75% принадлежит МТС-Банку, еще порядка 25% акций владеет АФК «Система» (основной акционер МТС-Банка). Интеграция с Далькомбанком увеличит уставный капитала МТС-Банка на 66,6 млн рублей через допэмиссию.
«Золотой Рог».