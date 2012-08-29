Уникальный банковский робот готовится к дебюту на саммите АТЭС во Владивостоке

Нет сомнений, что уникальная новинка придется по душе и клиентам. Робот галантен и воспитан, обслуживая посетителей офиса банка, он должен незамедлительно подъезжать по зову клиентов. Консультант с «железными нервами» способен поддержать разговор на различные банковские темы, дать полную информацию о предлагаемых продуктах и сервисах. С его помощью можно осуществлять проведение банковских операций.