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Уникальный банковский робот готовится к дебюту на саммите АТЭС во Владивостоке

30 августа 2012, 03:34
Дружелюбного и внимательного коллегу сотрудники Приморского отделения Дальневосточного Сбербанка ласково называют «Сбербаша».

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа, ZRPRESS. В новом офисе Сбербанка, который готовится к работе с участниками саммита АТЭС на острове Русском, будут продемонстрированы технологии, только появляющиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одна из них – это новый вид информационно-платежного терминала. Суперсовременный банковский робот готовится к дебюту. Пилотный проект Сбербанка родился в лабораториях корейского концерна Nautilus Hyosung и сейчас проходит техническое тестирование. Дружелюбного и внимательного коллегу сотрудники Приморского отделения Дальневосточного Сбербанка ласково называют «Сбербаша».

Нет сомнений, что уникальная новинка придется по душе и клиентам. Робот галантен и воспитан, обслуживая посетителей офиса банка, он должен незамедлительно подъезжать по зову клиентов. Консультант с «железными нервами» способен поддержать разговор на различные банковские темы, дать полную информацию о предлагаемых продуктах и сервисах. С его помощью можно осуществлять проведение банковских операций.

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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